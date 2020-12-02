新冠肺炎｜據悉遠東發展旗下4間酒店有意作檢疫用途　供1400間房

本港第四波新冠肺炎疫情肆虐，確診者的密切接觸者眾多，而不少留學生亦或會於聖誕假期回港，政府日前公布會利用酒店作密切接觸者的檢疫中心，也會指定一些供海外人士檢疫入住的酒店，不過僅公布了其中一間酒店是荃灣絲麗酒店。 據了解，與荃灣絲麗酒店同屬「遠東發展」集團的另外4間酒店亦有意成為政府指定的檢疫酒店，可供密切接觸者或入境者入住，料可提供約1400間房。

據了解，遠東發展旗下的帝盛酒店集團有4間酒店都有意成為政府指定檢疫酒店，分別是灣仔帝盛酒店、荃灣帝盛酒店、旺角帝盛酒店及麗悅酒店，可供密切接觸者或入境者入住，料可提供約1400間房。

立法會議員田北辰稱，據他了解，政府與這些酒店正商討細節，包括租期、房價等，由於酒店方面希望租期愈長愈好，運作上可較為穩定，但政府則希望租期較短，保持彈性，視乎疫情而決定是否延期，雙方在細節上仍需商討。

政府日前公布會利用酒店作密切接觸者的檢疫中心，也會指定一些供海外人士檢疫入住的酒店，不過僅公布了其中一間酒店是荃灣絲麗酒店。 (資料圖片)

帝盛酒店集團回覆查詢時稱，就集團旗下的其他酒店會否參與政府的其他計劃，必須符合一系列的考慮，如酒店的設施及運作是否可配合、政府的具體要求細則等等，現未有定案。而該集團自3月起落實回港人士14天隔離措施後，已接待回港後須隔離檢疫的人士入住，以減低疫情在香港社區傳播的風險，在回饋香港社會的前提下，該集團將繼續協助香港社會抗疫。

據了解，遠東發展旗下的帝盛酒店集團有4間酒店都有意成為政府指定檢疫酒店，分別是灣仔帝盛酒店、荃灣帝盛酒店、旺角帝盛酒店及麗悅酒店。圖為荃灣帝盛酒店。 (資料圖片/鄭子峰攝)

日前政府公布，兩間酒店被政府承包整幢作檢疫，可提供額外800個檢疫單位。衞生署署長陳漢儀稱，荃灣絲麗酒店是其中一間，另一間仍在安排中，將在稍後公布。由於密切接觸者的風險較入境人士高，檢疫酒店規格需提高，有關酒店不能接收其他非檢疫客人，並須向檢疫人士提供特定交通，達致封閉式管理。

▼12月2日起收緊防疫措施▼

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酒店工會主席徐考澧表示，若政府能租用整座酒店檢疫，可以避免檢疫人士把病毒傳遍港九新界，而酒店亦更易管理。他期望政府在落實措施時，應為相關酒店的員工提供津貼，「始終好高風險」，亦應加強員工的防疫培訓、裝備，「酒店通常只有防疫簡介 ，讀返政府啲指引，但無咩消毒方面嘅專業知識。」他亦認為酒店應先諮詢員工意願才決定是否成為檢疫酒店，而政府應為不願在檢疫酒店工作的員工提供另一個工作崗位，在經濟低迷時盡力保就業。