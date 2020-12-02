新冠肺炎︱EVERGLOW兩名成員宣布確診　OST女王Gummy曾一同錄影

受新冠肺炎疫情影響，南韓當地每日確診個案仍未回落，日前韓國男團UP10TION兩位成員碧土（Bit-to）、高潔宣布確診，昨日（1日）再有韓國女團成員宣布確診，正是EVERGLOW的中國籍成員王怡人以及韓國籍成員金施賢。

樂華娛樂旗下EVERGLOW，曾於去年到韓國軍隊參與慰勞表演。（YouTube截圖）

昨晚由EVERGLOW所屬的經理人公司樂華娛樂發表聲明，指出施賢及怡人確診。據知王怡人早前曾跟確診的朋友有緊密接觸，得知後已主動報告及接受檢測，1日收到對新冠肺炎陽性的通知。另外EVERGLOW全團都有接受檢測，而同一宿舍的成員施賢的檢測結果同樣呈陽性，其餘4位成員E:U、Mia、Onda、Aisha的檢測結果都是陰性，但成員都將會自我隔離兩星期，公司除了進行全面消毒外，更會檢查各方面有無新增感染的危險，並會盡全力管理全體藝人，樂華娛樂也對此事造成各界擔憂而致歉。

EVERGLOW 王怡人確診新冠肺炎.。(ig@yireneverglow)

EVERGLOW 施賢確診新冠肺炎.。（newse）

有消息指出曾跟EVERGLOW接觸過的員工以及藝人都將會接受檢測，OST女王Gummy因曾與EVERGLOW錄影同一節目，她亦有接受檢測，結果呈陰性。

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