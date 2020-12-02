新冠肺炎｜陳肇始：初步構思全港免費接種疫苗　約300萬人優先

新冠肺炎疫情持續，消息指今日新增確診個案逾百宗。食物及衞生局局長陳肇始今日出席立法會時表示，政府已預留資金訂購相當於香港人口兩倍數量的疫苗，初步構思免費讓全港市民接種疫苗，初期優先為醫護、長者、長期病患等高風險群組接種，料涉300萬人。陳引述世衞資料，預計最快明年中、後期，才可進行較大規模接種。她強調，不排除在必要時就疫苗事宜緊急立法。

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陳肇始表示，衞生防護中心轄下的科學委員會及專家顧問團，正向內地及海外的新型肺炎疫苗研發商，索取疫苗數據及作評估。陳回應立法會議員質詢時表示，政府已預留資金訂購相當於香港人口兩倍數量的疫苗，並初步構思讓全港市民免費接種。當局又計劃，在疫苗到港後，優先為醫護、長者及長期病患等高風險群組接種，料涉300萬人。

陳強調，疫情屬公共衞生緊急事故，衞生署與香港藥劑業及毒藥管理局，將優先處理有關新冠疫苗的註冊申請，加快審批程序及視乎需要，考慮採取一切必要的措施，不排除緊急立法。

陳肇始續說，據世衞資料，疫苗會在明年內面世，但供應有限，預計最快明年中、後期才可進行較大規模接種。

政府已預留資金訂購兩倍香港人口的疫苗，初步構思讓全港市民免費接種疫苗。（盧翊銘攝）

有議員關注，內地已試行注射的疫苗，港人可否接種；以及接種內地疫苗後，是否可豁免檢疫通關。陳肇始說，中央已表明有需要時，會預留一定數量內地研發及生產的疫苗給香港，而現時世衞未有任何科學理據或指引，證明注射疫苗後，可豁免檢疫地出行。