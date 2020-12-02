未來5年逾9.5萬伙公營房屋落成　七成屬公屋　較長策目標少近四成

公屋輪候時間高企，特首林鄭月娥上周發表新一份施政報告，表示已全數覓得興建31.6萬個公營房屋單位的330公頃土地，可以滿足未來十年長策。根據房委會於今年9月預測，於2020/21年度至2024/25年度的五年間，共有逾9.5萬伙單位落成，約七成為公屋或綠置居。當中於2021/22年度有最多公屋單位落成，有逾2.1萬伙，大部分來自屯門區第54區地盤及皇后山。 至於資助出售房屋，未來五年料有逾2.8萬伙落成，當中於2024/25年度有最多單位落成。但值得注意是，按去年底公布的《長遠房屋策略》目標，未來五年尚欠5.55萬伙公營房屋單位才達標，即意味要達至《長策》提出的未來10年建30.1萬伙公營房屋單位目標，5年之後要「追落後」。

+ 2 + 2 + 2

根據運房局最新提交立法會文件，房委會預測於2020/21年度至2024/25年度的五年間，共有9.52萬伙公營房屋單位落成，當中6.71萬伙為公屋及綠置居單位，2.81萬伙為資助出售房屋；房協則料有3400伙公屋單位及2800伙資助房屋單位。

逾6.7萬伙公屋單位，當中於2021/22年只有8000伙落成。而約2.17萬伙於2021/22年度落成，大部分來自屯門區第54區地盤及皇后山，分別有9400伙及8900伙，該年度的單位落成量為五年來最多。其後至2022/23年則跌至約只有1萬伙，至2023/24年才升至約1.8萬伙，當中1萬伙均來自東涌區。

至於資助出售房屋，最多單位落成量為於2024/25年度，有約7900伙，當中大部分為安達臣道石礦場地盤。而於港島渣華道的資助房屋料於2023/24年落成。

仍有9個項目諮詢區議會

至於2025-26年度及之後落成的公營房屋項目，大部分處於初期規劃及設計階段，並受多項因素影響。房委會稱，於2019年10月至2020年9月間，房委會已就九個新公營房屋項目諮詢區議會。

根據去年運房局提交文件，當時預計於2019/20年至2023/24年的五年期內，房委會預料合共提供7.17萬個公屋或綠置居單位，及2.37萬個其他資助出售單位，兩者合共約9.53萬個單位。