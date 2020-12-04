確診大廈｜超級豪宅區律倫街再有住戶中招　旺角Skypark急增4患者

本港新冦肺炎疫情嚴峻，衞生署周四(3日)公布新增90宗確診個案，跳舞群組繼續擴大，新增21人染疫，另有31宗個案感染源頭不明。 衞生防護中心更新確診者住宅名單，除分布港九及新界各區，繼續有豪宅上榜，包括超級豪宅地段九龍塘律倫街及大埔聚豪天下等，其中九龍塘律倫街早前已有確診個案，即富商林建岳前妻謝玲玲。 疫情亦繼續蔓延至居屋及公屋，私人屋苑方面，旺角Skypark新增4名確診患者。

超級豪宅地段九龍塘律倫街再出現確診者，但衞生防護中心未有公布其詳細地址。(資料圖片)

根據確診者住宅名單顯示不乏「富戶」，當中一名38歲女患者，居於超級豪宅地段九龍塘律倫街(#6508)，早前律倫街2號已出現確診個案，是林建岳前妻謝玲玲，亦是歌舞群組的其中一人，醫管局資料顯示她病情轉差情況嚴重。居於律倫街的新增女患者同樣屬於歌舞群組，她並無病徵，衞生防護中心未有公布其詳細地址。



此外，一名72歲男患者(#6578)則居於大埔聚豪天下，屬於低密度屋苑，內有84幢洋房，藝人胡杏兒丈夫曾於兩年前斥資2,828萬元入市，前行政會議成員林奮強亦曾持有聚豪天下物業，近月轉售沽出。

▼3/12 確診者住宅名單▼

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疫情亦深入居屋及公屋，包括何文田邨逸文樓、竹園北邨蕙園樓10座、東頭(二)邨貴東樓、大窩口邨富泰樓、葵涌邨碧葵樓、石排灣邨碧銀樓等。

由新世界發展及市區重建局合作發展、位於旺角鬧市的Skypark，昨新增4名確診者。(資料圖片)

私人屋苑方面，由新世界發展及市區重建局合作發展、位於旺角鬧市的Skypark，昨新增4名確診者(#6539、#6540、#6559、#6581)，其中一人潛伏期間曾前往紅館。

▼近14日確診者行蹤及到訪場所▼

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▼12月2日起收緊防疫措施▼

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