新冠肺炎｜賽馬會推網上點餐服務資助　每日人均獲50元　為期8周

本港新冠肺炎疫情反覆，隨著防疫抗疫基金「保就業」資助計劃於11月完結，社會或將出現大規模裁員潮。香港賽馬會早前推出「賽馬會逆境同行食物援助計劃」，為有需要的市民提供食物援助。近日計劃新增了「馬上食」網上點餐服務，為過渡性貧窮人士提供短期支援。獲資助人士的家庭將獲得網上點餐帳號，每人每周可獲得350元訂餐費（即每日50元），亦另有每周80元的運費津貼，為期8周。

「賽馬會逆境同行食物援助計劃」，近日新增了「馬上食」網上點餐服務，為過渡性貧窮人士提供短期支援。（香港基督教服務處提供）

「賽馬會逆境同行食物援助計劃」，包括「自在食」（速凍餐自助提取機服務）、「趁熱食」（熱食飯盒服務）、「煮飯食」（食物包服務），向有需要的市民提供食物援助。計劃自9月推出以來，已提供585,477份用餐，申請平均需要時間約4日，36%受惠者為18歲以下。

而計劃上月新增了「馬上食」網上點餐服務，與三間外賣速遞平台，包括戶戶送、foodpanda 和Uber Eats合作，為疫情下突然失業或就業不足的市民，即過渡性貧窮人士提供短期支援，只需於外賣速遞平台的手機App或網頁即可點餐。現時計劃未設最後申請期限，但將於服務人數達7萬人時完結。

獲資助人士的家庭將獲得網上點餐帳號，每人每周可獲得350元訂餐費（即每日50元），亦另有每周80元的運費津貼，為期8周。而帳號的金額將每周重整一次，不能累積至下一周，但受資助人士可於周日補錢點餐，讓帳戶的金額清零。

有意申請的市民可透過社工或於網上申請，經過評估後即可獲得資助。條件為今年2月後受疫情影響的失業、就業不足的人士，同時過去未曾領取綜緩及食物援助，而家庭入中位數為上限75%（約14,250元）及下限56%（約10,640元）。

香港基督教服務處總幹事翟冬青表示，傳統的食物支援一般以飯券的形式，或排隊領取飯盒，但「馬上食」突破以往的做法，與網上外賣速遞平台合作，相比下更便利快捷。「有啲朋友一直都唔係貧窮戶，唔係成日嚟NGO，只係突然失咗預算，計劃用有尊嚴嘅手法，畀佢自己選擇所食嘅食物。」

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聖雅各福群會服務經理劉宛琪表示，最近曾接獲一個申請「煮飯食」的個案。她指，從事機場物流業的陳先生，是一家四口的經濟支柱，疫情下公司減薪三份一外，亦隨時面對被公司解僱的危機，故情緒上都面對極大壓力。而他的妻子為了節省開支只在特價時段買餸，亦減少子女的學習開支。

劉續指，現時本港仍有許多類似的家庭，但他們因面子問題不會主動求助，往往透過學校轉介或朋友介紹，才會申請資助。「我形容佢係大男人啦，但傾傾下都喊咗出嚟，其實社會上係有服務，希望透過食物援助幫助呢啲家庭減輕開支。」

此外，有關「賽馬會逆境同行食物援助計劃」的詳情，可於網頁或致電 2596 2789 查詢。

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