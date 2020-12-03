新冠肺炎｜民政局徐英偉：有人不守規矩導致爆發　數周內加強執法

行政長官林鄭月娥早前預告，將「倍增」現時2,000元的違反防疫規例定額罰款。消息指，行政會議擬將罰款增至1萬元，仍待最終拍板。民政事務局局長徐英偉今日（3日）早上在港台節目《千禧年代》表示，有不守規矩的人加劇疫情及導致社區爆發，相信提高罰款能起阻嚇作用，旗下部門如康文署，接下來數周會加強執法。

徐英偉指，有不守規矩的人加劇疫情及導致社區爆發，相信提高罰款能起阻嚇作用，接下來數周會加強執法。（資料圖片）

部分法例根本不希望執法只想阻嚇 市民要有「公德心」



徐英偉表示，康文署過往到公園巡查時，經勸諭後聚集人群一般會散開。他續指，部分法例根本不希望執法，只是想起阻嚇作用，呼籲市民要有「公德心」，自覺遵守防疫規定。

最新一份《施政報告》提出「大灣區青年就業計劃」，提供2000名額，鼓勵企業聘請、派駐本地大學畢業生到大灣區城市工作。被問及推動青年回大灣區就業或創業會削弱香港，令香港流失人才及資金，徐英偉認為是雙向聯繫，「啲人走咗唔係唔會返嚟」，他指本港缺乏部分行業職位，在大灣區內地城市能提供相應機遇，例如人工智能等。他又說，本港集資完全未有減少，顯示資金不會流走。

▼12月2日起收緊防疫措施▼

+ 12 + 12 + 12

冀區議員能用心服務市民

對於區議會事務，徐英偉表示，公務員在區議會被侮辱，甚至被禁錮，他們需承受很大壓力，徐指與區議員會面溝通後情況沒有改善，甚至有惡化跡象，部分動議或工作出現「越權行為」。他希望區議員在使用公帑及執行職務時，可以「跟足規矩」。

徐英偉希望區議員接下來能用心服務市民，若市民對區議會失去信心，便很難走下去。