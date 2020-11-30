限聚令｜2000元未具阻嚇性　研倍增違令罰款　港府將設舉報熱線

疫情急劇反彈，昨是第4風波疫情以來確診個案首次「破百」，特首林鄭月娥今(30日)於記者會表示，除需要適時收緊防疫措施外，亦有需要加重罰則，適用範圍包括違反限聚令、口罩令及強制檢測令，擬議罰則將以倍增幅度增加，詳情有待律政司研究及行會通過。

她強調，明白市民對疫情感厭倦，但未來兩周關鍵及緊急，加上部分市民不自律，遂需加重罰則。她又提到，將設立熱線鼓勵市民舉報違規行為，但她否認是鼓勵市民互相「篤灰」，強調是攜手合力承擔公民義務。