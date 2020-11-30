限聚令｜2000元未具阻嚇性　研倍增違令罰款　港府將設舉報熱線

疫情急劇反彈，昨是第4風波疫情以來確診個案首次「破百」，特首林鄭月娥今(30日)於記者會表示，除需要適時收緊防疫措施外，亦有需要加重罰則，適用範圍包括違反限聚令、口罩令及強制檢測令，擬議罰則將以倍增幅度增加，詳情有待律政司研究及行會通過。
她強調，明白市民對疫情感厭倦，但未來兩周關鍵及緊急，加上部分市民不自律，遂需加重罰則。她又提到，將設立熱線鼓勵市民舉報違規行為，但她否認是鼓勵市民互相「篤灰」，強調是攜手合力承擔公民義務。
港府擬增加違例罰則及加設舉報熱線。(羅君豪攝)
她強調，規例需要市民遵從, 港府亦不想執法及花人手, 但經過一年防疫抗疫工作, 完全明白市民對疫情感厭倦，要抖氣、與朋友會面或食飯，但未來兩周疫情關鍵及緊急，希望市民容忍。她續指，要有效推行仍需靠執法，亦要提高懲罰，將建議將現時的定額罰款金額2000元倍增，稍後經行政會議審議，另律政司正研究倍增幅度，會盡快向外公布。
相關新聞：限聚令｜傳林鄭研「加辣」嚴重可判囚 英美加罰金高出香港幾倍有關調整將適用於599G(限聚令)、599I(口罩令)，以及599J(強制檢測令)，林太表示，後者尚未有任何檢控，首兩例經執法部門巡視後則發現有違規情況，以上周為例，尤其警務處、食環署共巡查1.4萬次，共發出484張定額告票，另提出50宗檢控，「但好似唔係好有效用」，遂需提高罰則。
林太又提到，留意到即使港府下令關閉消閒處所，例如派對房間、卡拉OK等，但仍有市民另覓私人地方或私人遊艇開PARTY(派對)、唱歌或跳舞，她強調，有關行為對公共衞生有大負面影響，雖然目前法例難以規管私人地方，但她強調執法部門會非常嚴肅處理，如發現有私人遊艇有公開成份或賣廣告吸引市民「去玩」，有關部門「一定會執法」。
港府亦將設立熱線，鼓勵市民舉報違規行為，被問到舉報熱線是否鼓勵市民互相篤灰，做法不健康，她回應指，舉報熱線是期望市民攜手合力承擔公民義務，盼市民勿有反彈。至於罰則加碼方面，她則指，如市民自律則毋須加重罰則，惟不少市民無視規例，繼續在未有佩戴口罩情況下開派對、或跳舞，遂有增加罰款必要性。她續指，歐洲有不少市民認為此舉違人權, 遂進而示威, 但她相信港人會理性看待。
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