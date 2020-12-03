黎智英涉欺詐被拒保釋　案押後明年4月　或需拘留中渡聖誕新年

壹傳媒集團創辦人黎智英昨日再次被捕，他與2名高層被指隱瞞科技園公司，容許力高顧問公司使用蘋果大樓，違反租契，因而被控欺詐罪，3人今早（3日）被警車押往西九龍裁判法院應訊。雖然3人遭通宵扣查，但應訊時精神不俗，控方要求把案押後至4月16日，以讓警方作進一步調查，但反對3人保釋，國安法指定法官蘇惠拒讓黎保釋，另兩被告則准保。但黎仍可向高等法院再作保釋申請。

兩名高層准保釋外出

3名被告：黎智英（73歲，壹傳媒集團創辦人）、周達權（63歲，營運總裁兼財務總裁）、及黃偉強（59歲，行政總監）。黎保釋被拒後表現平靜，次被告准以現金20萬及其妻20萬人事擔保；第三被告則准以10萬元保釋，兩人亦不得離開香港、交出所有證件，居住在報稱地址、到警署報到等。黎智英保釋則被拒。

控罪指意圖詐騙科技園公司

控罪指，三人於2016年6月27日至本年5月22日期間，向香港科技園公司隱瞞沒有在香港工業邨公司與蘋果印刷公司於1995年5月25日所訂的租契容許下，使用將軍澳工業邨駿盈街8號的處所，或處所的部份：並向科技園公司虛假地表示，在租契容許下使用有關處所。

上述行為意圖詐騙科技園公司未有採取行動執行租契下的權力，導致蘋果印刷公司或力高顧問得益，或致科技園公司蒙受不利。

案件編號：WKCC4217/2020

國安處拘捕及搜查與黎相關公司的經過。(詳看下圖)