黎智英等3人被控詐騙　通宵扣留明西九龍法院提堂

壹傳媒集團創辦人黎智英、其兩名兒子及4名壹傳媒集團高層，以及前眾志成員周庭等10人今年8月被捕。10人當時獲准保釋，至今日各人（2日）需回警署報到，其中黎智英、壹傳媒集團總裁及財務總裁周達權、行政總監黃偉強被落案控告詐騙罪，3人被通宵扣留，明早（3日）於西九龍法院提堂；另外除李宇軒及周庭未能到警署報到，其餘5人均續准保釋。

黎智英與多名壹傳媒集團高層今午到旺角警署報到，現場記者問及黎是否擔心還押時，黎回應：「唔諗呢啲架喇」之後他便進入警署。另外周達權及壹傳媒行政總裁張劍虹，今日亦分別到西區警署及秀茂坪警署報到。而李宇軒因涉嫌偷渡被內地海警拘捕，目前仍被拘留於內地，另外周庭則因涉去年6月21日包圍警總案件被還柙至今日判刑，未能到警署報到。

今年8月10日，警方拘捕壹傳媒集團創辦人黎智英、其兩名兒子及4名壹傳媒集團高層，其中黎智英、次子黎耀恩及周達權涉違反《港區國安法》29條中勾結外國或者境外勢力危害國家安全，另外黎智英及周達權分別再涉串謀欺詐等罪。另外前眾志成員周庭、民間組織「香港故事」成員李宇軒、前學民思潮成員李宗澤，亦涉嫌勾結外國或者境外勢力。

律師晚上離開旺角警署。（余睿菁攝）

警：傳媒集團財政上支持求外國制裁香港團夥

國家安全處高級警司李桂華當時指，國安處早前調查一個以宣傳及積極參與要求外國或國際組織制裁香港的團夥，發現2男1女在港運行有關組織，指其後發現一群傳媒集團高層利用外國戶口在財政上支持有關團夥。李桂華又指警方接獲投訴指該傳媒集團，以欺詐手段騙取低價使用廠房的權利，再拘捕6人涉串謀詐騙。

當日行動警方動員逾200人，持法庭手令搜查壹傳媒大樓，並檢走近25箱證物包括蘋果慈善基金文件及電腦，其間有警員被指翻閱新聞材料。《蘋果日報》其後申請臨時禁制令，總編輯羅偉光當時指警方檢走的「蘋果日報慈善基金」資料涉及新聞材料，警方不應檢閱。