新冠肺炎｜第四波疫情仍嚴峻　何栢良指出政府三大防疫不足

本港正爆發第四波新冠肺炎疫情，昨天單日增103宗確診個案。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良指出，政府在防疫上仍有最少三方面不足，其一是雖然推出了強制檢測，但無徹底落實，例如無向強制檢測的食肆取客人名單，仍單靠市民自發檢驗；其二是難以確保入境者樣本質素的問題，令檢測出現漏洞，呼籲設指定酒店及專人採樣。對於限聚令等定額罰款有可能提升至一萬元，他稱更加關注政府有無調查室內場地的違規行為，「查咗未？檢控咗未？」

對於限聚令等定額罰款有可能提升至一萬元，何栢良稱更加關注政府有無調查室內場地的違規行為，「查咗未？檢控咗未？」（資料圖片）

應該公布更多相關執法數據有消息指，政府將會把限聚令、口罩令等違例的定額罰款，由現時2000元大幅增至一萬元。何栢良認為若真的落實，「真係罰得好重」，但屬「講得通」，最重要是政府如何確保執法是一次性及合情合理。他稱政府應該公布更多相關的執法數據，又指更加關注政府有無調查室內場地的違規行為，「查咗未？檢控咗未？」未向食肆索食客名單 影響措施成效

另一方面，他指出政府雖然要求部分食肆的食客強制檢測，但就無向食肆索取食客名單，影響措施成效，他指部分食肆需要訂座，光顧者多為熟客，政府可以做得更徹底，而非依賴食客自發參加檢測。

病人或因不諳中文 不能理解如何留下深喉唾液樣本

第三，何栢良稱第四波疫情疑由尼泊爾輸入，其中一宗相關個案（第5110宗）在檢疫期內兩次檢測為陰性，或因該人不諳中文，不能理解如何留下深喉唾液樣本，以致檢測未能找出這個案。他提倡政府設立指定酒店作檢疫，並安排專人採樣，又應為檢疫者提供健康申報表，才不會走漏個案。

對於養和醫院洗腎中心或有病人因食三文治而把病毒傳給另一人的事件，他認為的確有可能在有布簾分隔時仍造成傳播，因為若病人有長期病，病毒量高，污染附近的空氣，也可能透過空氣傳播，因氣流可以把飛沬雲傳到10米以外的地方。若源頭病人無戴口罩，最易造成傳播，抵抗力差者可能吸入數十粒病毒已會中招，而身體健康者則可能吸入幾千顆病毒才會染病。

▼12月2日起收緊防疫措施▼