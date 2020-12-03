新冠肺炎｜5000元確診津貼　羅致光：至今有2人申請　1宗已獲批

新冠肺炎肆虐，政府早前針對會「手停口停」的基層市民，推出5000元的確診津貼，勞工及福利局局長羅致光今天（3日）在電台節目表示，至今接到2宗申請，當中1人獲批。被問到若有市民用盡了有薪病假，是否符合條件申請津貼時，他稱若該人需長期留院，都會受到影響，可以申請。

羅致光指，向基層確診者派發5000元津貼，受惠對象是「手停口停」人士，至今接到2宗申請，當中1人獲批。(資料圖片／梁鵬威攝)

有薪病假用盡 若因長期留院影響 均可申請

羅致光稱，前天及昨天各有一名確診者申請5000元的津貼，前天申請的人士已獲批。他重申，計劃針對的是自僱人士、無法定病假人士，例如建築工人，相信近日地盤出現爆發，未來申請數字或會增加。被問到若有市民本有有薪病假，但已用盡了所有有薪病假，是否符合條件申請津貼時，他稱若該人因病而需長期留院，都會受到影響，可以申請。

另外，他稱明白市民對政府不信任，由疫情爆發初期已知政府面對大挑戰，而政府號召力不足，情況由去年已出現，相信在短期內未必能改善。他又稱破壞關係和制度十分容易，但互信則需時建立，要重補是很難。

▼5000元確診津貼Q&A▼

早前社會福利署宣布，接受本地確診新冠肺炎的合資格香港居民，申請一筆過5,000元的恩恤現金津貼；恩恤現金津貼申請人必須符合以下資格，包括獲衞生署確認在11月22日當日或之後，在本地感染新冠肺炎的香港居民，以及為現時受僱，但不享有薪病假或自僱人士，並因須在公立醫院留院治療新冠肺炎，面對經濟困難。

▼12月2日起收緊防疫措施▼

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至於外傭政策方面，他直言在疫情下制定政策難，政府希望減少外傭流動，但若有外傭在一年內兩次斷約，都會要求他們回原居地，避免有無理轉職等情況。他稱，現時每天平均有110名新外傭抵港，亦有20人放假後回港，而轉換僱主的申請每日約有170多宗，一般處理都很快。本港去年有40萬外傭，現時則只有36萬。