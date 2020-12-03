再增一死累計111人離世　單日多4人危殆　謝玲玲情況轉嚴重

新冠肺炎疫情持續嚴峻，醫管局晚上（3日）公布，伊利沙伯醫院一名82歲女患者(#6447)不治，即本港已累計111人死亡。此外，同日亦再多4名患者情況危殆，年齡介乎66歲至83歲，分別是3男2女，其中兩位屬「歌舞群組」。 另外，一名居於九龍塘律倫街2的64歲女患者（#5659）情況嚴重，據悉是居於上址獨立屋的林建岳前妻謝玲玲。

醫院管理局今日（3日）公布，一名於12月1日確診的82歲女病人（個案編號：6447），於今晚8時08分離世。

她患有長期病患，於12月1日因發燒、肺炎及敗血性休克，入住伊利沙伯醫院深切治療部，其後確診新冠肺炎。在短短兩日間情況持續惡化，一直需要呼吸機協助呼吸，延至今日晚上離世。本港至今共有111名患者死亡。死者是一名退休人士，報稱居於九龍塘金巴倫道，為源頭不明個案。

另根據醫管局最新資料，今日再多4名患者情況危殆，當中有2宗屬「歌舞群組」，分別是居於葵盛東邨盛樂樓的70歲男子（#5746），及美孚新邨5期的76歲男子（#6125）。

其餘2位分別是66女患者（＃6036）及居於鴨脷洲海怡半島怡雅閣9座的83歲男子（#6258）。

至於早前確診的林建岳前妻謝玲玲（#5659），病情則轉為嚴重。她屬「Heavenly Dance」跳舞群組，上月21日開始發病，同日曾到置地廣場，23日確診。