新冠肺炎|指定酒店暫得1880房僅及目標一成　專家：有幾多攞幾多

政府日前發信邀請酒店及單式賓館申請成為指定隔離酒店，供海外留學生回港過聖誕時檢疫，並冀以一萬房間為目標，約要20至30間酒店參加；過去數日，有傳帝盛酒店集團4間酒店，以及九龍維景酒店均有意申請，即使全部屬實，累計只約有1880個酒店房間可供海外回港人士檢疫。 距離目標房間倘有一段距離，專家認為，酒店「有幾多攞幾多」，以應付聖誕節回流及第4波疫情，如最後檢疫單位仍不敷需求，或要有後備危機處理方案，如家居檢疫或小組式集中隔離，但做法並不理想；最重要短期內控制疫情，斬斷傳播鏈，否則「加幾多都爆」。 政府發言人回覆指，正與酒店業界繼續商討其他細節，詳情稍後公布。

越接近聖誕，預計海外留學返港人士亦會增加，早前有指政府爭取於本月中設立指定酒店，以專門接待返港人士自費入住隔離檢疫；參考入境處數字，昨日(3日)經機場入境有881人。

計及至今傳出有意作指定隔離酒店的包括九龍維景酒店有約480個房間；帝盛酒店集團旗下4間酒店則有1400間，總計可提供約1880個隔離房間。若計算早前已被政府租用作檢疫酒店，接收緊密接觸者的荃灣絲麗酒店約400個單位，以酒店形式提供的檢疫單位數量有約2280個。

九龍維景酒店確認會申請作指定隔離酒店

《香港01》今日致電九龍維景酒店及旺角帝盛酒店詢問，兩間酒店職員均表示暫時未收到消息會用作指定隔離酒店，並繼續接受預訂，未來一個星期都已滿；而帝盛酒店現時亦有專門推出隔離住宿計劃，專門接收需檢疫人士。

九龍維景酒店則向《香港01》確認，已向政府申請作指定隔離酒店，只供海外回港後在機場檢測呈陰性人士，至於其他資料仍與政府商討中。

建議檢疫酒店及指定隔離酒店要完全分開 訂立執房程序、守則

第4波疫情加上聖誕節有外地人士回港，緊密接觸者及海外回港人士都需要檢疫，呼吸系統專科醫生梁子超指，兩類人士檢疫應分開，因接待緊密接觸者風險，較接待外地返港檢疫人士的風險高。

梁認為，指定隔離酒店應控制進出酒店的人流和物流，不能再讓外賣員自出自入，衛生防護中心亦要為訂立執房程序、入住人士守則等運作訂立指引。

梁認為，相關酒店員工若出現病徵，甚至出現感染個案時，其餘員工或需要每7日進行一次檢測，以避免酒店內交叉感染。

▼12月2日起收緊防疫措施▼

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酒店應「有幾多就要攞幾多」 不敷需求或要小組式隔離

據衛生防護中心資料，截至昨早(3日)9時，現時4個檢疫中心僅剩190個單位可用，部分更正待維修或消毒，使用率達76.6%。特首林鄭月娥早前表示，會承包兩間酒店作檢疫，提供約800間房，把密切接觸者送往這類酒店。衛生署長陳漢儀表示，其中一間酒店是荃灣絲麗酒店，另一間仍在安排。

梁子超認為，酒店應「有幾多就要攞幾多」，亦認為政府應考慮讓竹篙灣第二期檢疫中心盡快投入服務，並想方法動員酒店提供檢疫單位，而檢疫酒店的感染控制要求亦要與檢疫中心相約。他指，如最後檢疫單位仍不敷需求，或要有後備危機處理方案，如家居檢疫或小組式集中隔離，但指兩個做法都不理想，故現時最需要短期內控制疫情，斬斷傳播鏈，否則「加幾多都爆」。

政府發言人回覆《香港01》，指昨天(4日)起邀請有興趣參與成為指定酒店的持牌酒店及賓館初步表達意願，正與酒店業界繼續商討其他細節，詳請稍後公布。發言人表示，政府正研究規定抵港旅客必須在指定酒店進行強制檢疫，而該類酒店只可接待強制檢疫客人，避免強制檢疫客人與一般客人同住。