警員襲老翁案｜林卓廷指案顯示警隊有害群之馬　視而不見等同縱容

酒醉六旬老翁去年涉襲警被捕後，在北區醫院內遭3警連番襲擊，繼其中兩警認罪後，另外一名警員今日（4日）也被裁定公職人員行為失當罪成。事主兩名兒子在聲明表示，案件3人已受到法律制裁，他們只望父親及母親可盡快走出陰霾。一直跟進事件的民主黨林卓廷則表示，案件提醒警員如發現同袍作違法行為，必須立刻阻止，視而不見等同縱容、串謀，或會構成公職人員行為失當。

三名被告為所犯錯誤承擔後果

民主黨林卓廷及區議員郭㙟豐在裁決後會見傳媒。郭代事主兩名兒子讀出聲明，內容指有鑒於三名被告都已經為自己所犯的錯誤承擔後果，以及受到法律制裁，他們希望爸媽盡快走出陰霾，亦感謝林卓廷及郭㙟豐跟進，成功取得閉路電視揭發事件。郭㙟豐又透露，事主的傷勢及其事後患上的適應障礙症已有好轉。

民主黨林卓廷及區議員郭㙟豐在裁決後會見傳媒。（李慧娜攝）

林卓廷指警隊中有害群之馬

林卓廷指，若非事主及其家人挺身而出。也不能揭發這宗震驚全港的案件，事件也顯示警隊中有不少害群之馬，在鏡頭以外濫用權力，連一個已年屆六旬的老翁亦遭酷刑虐打，不禁想到過去一年有多少示威者受暴力對待。

視而不見等同縱容

林卓廷又指，案件提醒警員如發現同袍作違法行為，必須立刻阻止，視而不見等同縱容，亦等同串謀，或會構成公職人員行為失當。他又稱：「佢地陀槍架，有警棍架，唔可以咁濫用武力。」他亦擔心在警權擴大的情況下，更少事主願挺身而出。

對許智峯流亡不知情

對於前民主黨議員許智峯宣布流亡海外，林卓廷表示他昨晚看到其Facebook才得知事件，事前並不知情。被問到會否擔心自己的保釋條件因而受影響，林則回道比起許與其家人的安危，自己的保釋條件顯示微不足道。

警員襲老翁案的經過。(詳看下圖)