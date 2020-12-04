新冠肺炎｜指定隔離酒店尚欠90%房間　姚思榮：不願棄本地客生意

香港疫情仍然嚴峻，回港過聖誕新年長假的人潮開始，政府擬規定需入住「指定隔離酒店」，以加強監察及避免與本地Staycation住客混雜。除了遠東發展旗下4間酒店外，有近500間房間的九龍維景酒店亦表示，有意成為指定酒店，細節有待與政府磋商。

旅遊界立法會議員姚思榮表示，港府原定希望各區有不同星級的酒店參與其中，但作為「隔離酒店」將要放棄兩個月的本地客市場及酒店低層商鋪租金收入，對高檔次的酒店而言不太吸引，相信最終會有三、四星酒店、單幢式賓館加入其中。他續說，現時港府只集合不足2,000所房間，跟原定目標2萬間有很大距離，認為港府早前輕視問題，「無乜警覺性」。

帝盛酒店集團將加入為「指定隔離酒店」。（資料圖片）

香港疫情仍然嚴峻，供密切接觸者入住檢疫中心快爆滿，政府早前宣布租用兩間酒店作為「檢疫酒店」，即如竹篙灣檢疫中心用途；同時又會規定外國返港人士入住「指定隔離酒店」，相關費用將由使用者支付，強制檢疫期間不能離開房間，親友也不能探望，惟需要2萬間房間，一直未能落實。

有近500間房間的九龍維景酒店表示，有意成為指定隔離酒店，細節有待與政府磋商。

姚思榮表示，聖誕及新年假期期間，每日有1000至2000名人士從世界各地到港，要借用更多酒店房間作為檢疫屬於實際需要。（資料圖片）

需2萬間客房才夠 目前只集千餘間

姚思榮表示，現時香港的疫情嚴重，加上相信聖誕及新年假期期間，每日有1,000至2,000港人從世界各地回港，當中不少來自歐美疫情比較嚴重的地方，要借用更多酒店房間隔離，「加埋十幾日以來要成萬間房，而家連埋維景（酒店）只集齊到千幾間，跟原先想要的約兩萬個房間有好大數字距離，當然想今日第一階段截止時多些酒店參加啦！」又指現時不少單幢式酒店、賓館有興趣加入，相信數字有所上升。

九龍維景酒店早前為中央政府派出內地核酸檢測支援隊所入住，食物及衞生局局長陳肇始當日亦有到酒店現時了解他們所需。（資料圖片/盧翊銘攝）

內地、澳門、台灣及新加坡等早已指定旅客入住隔離酒店，醫療專家早已明言每次出現大爆發時，源頭來自本港以外的地方，到現時出現第四波疫情，每日近百人確診時才正式向業界徵用酒店，是否太遲？姚思榮說港府早前的確輕視有關問題，「係唔理想，之前以為搞得掂就無乜警覺性，實在係遲咗，而家只係做返應做的事。」

▼12月2日起收緊防疫措施▼

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轉作指定酒店將無法做餐飲生意

疫情下，不少酒店推出月租優惠及「staycation」優惠吸客，姚指作為指定酒店三星、四星酒店可能會較受惠，但對於五星級等高檔次酒店來說，要考慮的會更多，「做左呢類酒店，連聖誕檔餐飲，多個月來的酒店低層名店租金都要放棄，咁好唔化算，例如半島（酒店）就未必肯做啦。」相信最終未能如港府所想，有不同星級酒店供作選擇。

此外，他提到，政府只會派員監察及了解酒店住客情況及環境衛生方面，照顧相關人士日常需要將會由酒店負責，但多個月來，來港人士入住後，職員不會與之直接接觸，執拾房間等問題要自行處理直至離開為止，而酒店將會跟政府每約兩個月洽談延續安排，因此，若決定參加有關計劃，代表酒店要放棄本身四至五成的本地客市場，當中包括年底多個節日檔期的客源。