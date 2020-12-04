新冠肺炎｜38歲男患者同時染甲型流感昨離世　疫情以來最年輕死者

第4波新冠肺炎疫情升續升溫，再多一位病人離世。瑪麗醫院一名有長期病患的38歲男確診者，11月27日入院，翌日情況嚴重，同日證實確診。截至今日為止，共有112人因染疫而離世，這名死者比首名離世的黃埔花園男患者再年輕一歲，是本港最年輕死者。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，死者早前有家人確診，被列為密切接觸者須檢疫，入院後病情持續惡化，最終於昨晚（3日）11時離世。他本身患神經系統疾病，亦被驗出患有甲型流感，劉家獻呼籲，市民接種流感疫苗，以減低雙重感染引起的併發症。

▼12月2日起收緊防疫措施▼

+ 12 + 12 + 12

瑪麗醫院一名38歲男長期病患者，同時感染新冠肺炎及甲型流感，最終於昨晚離世。（資料圖片）

瑪麗醫院38歲男病人是神經系統疾病的長期病患者，因有家人確診新冠肺炎，他屬密切接觸者須檢疫，11月27日入院，翌日情況嚴重，同日證實確診，亦被驗出有甲型流感。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻指，病入入院翌日情況已轉差，院方有採取支援性治療，亦有處方抗生素、干擾素、抗流感藥及瑞德西偉，但病人對藥物反應不理想，病情繼續惡化，最終昨晚11時離世。

劉家獻指，有研究顯示，同時患上流感及新冠肺炎，所引發的併發症比單一病況更嚴重，亦有礙日後康復，呼籲市民接種流感疫苗。

佛教醫院一名住院9個月病人初步確診

另外，佛教醫院一名53歲女病人初步確診，患者由3月時已入院。她入住的內科病房日前有一位女護士確診，中心正檢視兩宗個案是否有接觸，是否有其他關連病人須列為緊密接觸者。劉家獻指，該名確診女護士於11月27日最後上班，翌日因不適放假，中心會追查她上班時工作的病房、接觸過的病人等。

博愛醫院有一名76歲男病人初步確診。（資料圖片）

博愛醫院一名76歲男病人，因長期病患入住急症昨日凌晨入住急症室病房，其後經篩查檢測後，屬初步陽性個案，已被轉送到隔離病房。同一病格有五名病人，已被列為密切接觸者須檢疫。病人在接受深喉唾液採樣時除口罩，在旁照顧的一位護士，因當時只配戴外科口罩，為謹慎起見，要檢疫觀察。