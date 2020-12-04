限聚令、口罩令、強制檢測令定額罰款　本月11日起增至$5000

第四波疫情持續嚴峻，政府今日公布，就《預防及控制疾病條例》（第599章）下的附屬法例修訂刊憲，提高違反限聚令、口罩令及強制檢測令的定額罰款，由2,000元提高至5,000元，提高1.5倍，以達致所需的阻嚇力，有關法例修訂將於本月11日（下周五）生效。

違規人士如被檢控違口罩令或強制檢測令，可被判處最高罰款也由分別5,000元及2,000元，一律提高至10,000元。當局表明，如發現遵守規定的情況未如理想，不排除會進一步加強罰則。

政府今日公布，就《預防及控制疾病條例》（第599章）下的附屬法例修訂刊憲，提高違反限聚令、口罩令及強制檢測令的定額罰款，由2,000元提高至5,000元。（資料圖片）

食物及衞生局發言人表示，過去數月已在《預防及控制疾病條例》下推出多項規例，以減低人流和社交接觸，阻止病毒在社區傳播。面對疫情高峰期，除了收緊各項感染控制措施外，政府有必要提高有關罰則，以達致所需的阻嚇力，確保市民嚴格遵守相關規定。

經修訂後相關規例的最新罰則包括，第599G章限聚令、第599I章口罩令及第599J章強制檢測令三項定額罰款金額，一律由2,000元提升至5,000元。

被控違口罩令或強制檢測令 最高可被判罰$10000

食衞局指，因應定額罰款的提升，口罩令及強制檢測令下相關罪行經定罪後的最高刑罰亦會相應提高。口罩令的最高罰款，由5,000元提升到10,000元 ；強制檢測令的最高罰款由 2,000 元增加到 10,000 元。

現時任何人參加受禁羣組聚集、組織受禁羣組聚集，或擁有、控制或營運進行該聚集的地方及明知而容許進行該聚集，均屬犯罪，最高可被罰款25,000元及監禁六個月，因此毋須因應提高定額罰款而調高。

發言人強調，政府會加強巡查及執法，對罔顧有關規例的人士採取嚴厲的執法行動。如發現遵守規定的情況未如理想，政府不排除會進一步加強罰則。

▼12月2日起收緊防疫措施▼

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勞工處：累計37名外傭遭票控違限聚令

勞工處表示，截至上月30日，共有37名外傭因違反限聚令的規定而被定額罰款。處方呼籲她們避免在休息日外出聚餐、分享食物及進行其他社交活動，盡量留在家中休息，以保障個人健康；亦鼓勵僱主及外傭商討休息日的安排，在平日而非周末放取休息日，以避免參與社交活動引致的健康風險。發言人表示，政府將繼續在各區外傭經常聚集的地方進行流動廣播，呼籲遵守最新規定，並促合資格的外傭參與免費2019冠狀病毒病檢測服務。