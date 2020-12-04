新冠肺炎｜周四確診Skypark住客情況轉嚴重　百樂護老院院友危殆

新冠肺炎第四波疫情嚴峻，今日（4日）再增112宗確診個案，一名38歲男患者離世。根據醫院管理局更新資料，今日再多6名確診患者情況轉為嚴重，包括1名於昨日（３日）報告確診的旺Skypark住客，為一名77歲女子，當時無病徵。

此外，今日再多4名危殆病人，包括兩名由昨日情況嚴重的患者，分別為跳舞群組患者及新蒲崗百樂護老院的院友。

位於旺角鬧市的Skypark新增4名確診者，當中一人潛伏期間曾前往紅館觀看張敬軒演唱會。 (曾凱欣攝）

根據醫院管理局更新資料，有6名情況轉為嚴重的患者，當中一名為在昨日確診的77歲的女子（個案編號：6559），她當時無病徵，報稱居於旺角Skypark。此外，亦有三名屬於歌舞群組的患者轉為嚴重，包括一名58歲女子（個案編號：6222），她於11月29日確診、11月23日發病，報住日出康城；一名80歲男子（個案編號：5725），他無病徵，報住大埔頌雅苑頌真閣；一名57歲男子（個案編號：5748），他亦無病徵，報住青衣盈翠半島10座。此外亦有兩名無源頭個案轉為嚴重，分別為個案編號5944及6173。

兩人昨日嚴重 今轉危殆

至於危殆患者，一名屬於歌舞群組的73歲男子（個案編號：5840），昨日情況仍為嚴重，今日轉為危殆，他於11月24日發病，11月25日確診；一名新蒲崗百樂護老院75歲的女院友（個案編號：6342）同樣於今日轉為危殆，她於11月13日發病，12月1日確診。

根據衞生防護中心昨晚（4日）更新確診者住宅名單，位於旺角鬧市的Skypark新增4名確診者，當中一人潛伏期間曾前往紅館觀看張敬軒演唱會。

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