珊瑚礁普查：本港整體珊瑚生長健康穩定　橋咀洲東珊瑚覆蓋最高

漁護署今天（5日）公布，本年香港珊瑚礁普查結果顯示，整體珊瑚生長健康穩定，品種多樣性維持於高水平，在橋咀洲東錄得珊瑚覆蓋範圍最高，達8成多。 33個普查地點涵蓋本港東部水域，包括海下灣海岸公園和東平洲海岸公園。有19個地點的珊瑚覆蓋率過半，普查亦錄得和珊瑚相關的品種，最常見的有眉魚和蝴蝶魚等。

一名珊瑚礁普查員進行珊瑚調查。（漁護署提供）

19個地點珊瑚覆蓋率過半

本年6月展開的「珊瑚礁普查2020」為期5個月，普查範圍包括多個具重要生態價值的地點，涵蓋香港東部水域最多珊瑚生長的地方，由北面的東平洲一直伸展至南面的果洲群島。

33個普查地點有9個位於海岸公園，包括海下灣、印洲塘及東平洲。各地點錄得的珊瑚覆蓋範圍由13.8%至83.8%不等，19個地點的珊瑚覆蓋率過半，其中6個地點位於海岸公園。橋咀洲東錄得最高的珊瑚覆蓋範圍，達83.8%。

萬宜水庫東壩的蜂巢珊瑚。（漁護署提供）

珊瑚色素平均指數略高於去年

普查在21個地點進行「珊瑚檢視」，透過特定的珊瑚健康監察表找出珊瑚色素的濃度，珊瑚的顏色越深，表示健康狀況越佳。本年的珊瑚色素平均指數為4.31，結果與去年的3.96相若，遠超過一般平均值的3，即珊瑚健康狀況良好和持續穩定。

珊瑚礁普查和搜集數據按國際標準，除了記錄珊瑚覆蓋率和健康狀況，潛水員也記錄魚類和無脊椎動物的指標品種，在較多珊瑚覆蓋的地點容易發現相關動物。普查錄得17個指定指標品種，最常見的為眉魚、蝴蝶魚、笛鯛、海膽、海參及寶貝螺，在大部分地點牠們的數目都很多。多數石斑、眉魚、細鱗和笛鯛在西貢牛尾海和香港東北水域內錄得，包括東平洲海岸公園。

東平洲王爺角一條棲息在鹿角珊瑚中的蝴蝶魚。（漁護署提供）

局部有珊瑚白化 仍發現棄置漁網

調查發現個別地點有珊瑚白化，但程度僅屬輕微和只限於局部地方。所有普查地點均沒有破壞性捕魚作業痕跡，但個別地點有棄置漁網，影響程度僅屬輕微，漁護署將安排承辦商清理。

香港珊瑚礁普查屬一項促進珊瑚礁的可持續管理的全球計劃，由香港珊瑚礁普查基金於1997年開始舉辦，漁護署自2000年起與基金合作普查。今年參與普查的義務潛水隊共有107支，潛水隊員超過800人。