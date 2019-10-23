研究：六地點曾現珊瑚白化 　白蠟仔白化面積曾高達近六成

近年全球暖化令大堡礁出現大規模珊瑚白化，漁護署在2017年委託本地多間院校合作進行香港珊瑚白化及生物侵蝕顧問研究，發現在33個主要珊瑚群落中，有6個地方出現珊瑚白化，白化面積介乎5.9%至57.9%，當中白蠟仔情況最嚴重。 學者估計主要因為這年夏季降雨增加令海水變淡，亦出現生物侵蝕者如核果螺及長刺海膽，但其後大部分已自然恢復，故認為本港珊瑚白化情況未算嚴重，建議設立珊瑚白化通報機制、更頻密監察水質及珊瑚健康狀況。

有研究發現，本港2017年有6個地方出現珊瑚白化，白化面積介乎5.9%至57.9%，當中白蠟仔情況最嚴重。（勞敏儀攝）

該份為期18個月顧問研究在本港33個主要珊瑚群落進行主行基線調查，發現大部分群落錄得超過40%珊瑚覆蓋率，當中大網仔最高，覆蓋率近80%；而牡丹珊瑚屬覆蓋率更達40%，整體情況理想。

白蠟仔珊瑚白化面積曾達六成

根據2017年夏季進行的珊瑚白化調查，在33個主要珊瑚群落中，阿媽灣、阿爺灣、白蠟仔、珊瑚灘、橋咀東、橋咀北均出現珊瑚白化，白化面積介乎5.9%至57.9%，當中白蠟仔白化情況最嚴重；而最受白化影響品種包括鹿角珊瑚屬、牡丹珊瑚属及扁腦珊瑚屬，佔白化珊瑚面積逾80%。在183個標記珊瑚中，137個在後續監察（則一個月及三個月後）中尋回，當中96.7%完全自然恢復，3.3%死亡，主要為白蠟仔的鹿角珊瑚。

至於珊瑚為何白化？研究團隊成員之一、浸大生物系副系主任邱建文估計，2017年7月的海水鹽度較前兩年同期（則沒有出現白化時期）低，由正常值3.5%跌至1.9%，令珊瑚的共生藻離開，形成白化。在珊瑚生物侵蝕方面，赤洲及黃竹角海的長刺海膽密度較正常水平高。以白蠟仔為例，2017年夏季記錄異常高密度的核果螺，但其後跟進調查已恢復至正常水平。

邱建文認為，本港珊瑚白化現象並非嚴重，受白化影響的珊瑚群落範圍相對較少，恢復程度及速度理想，但指這是一個預警，隨香港天文台預測極端天氣將日益增加，海水變暖亦有機會加劇白化，影響珊瑚群落。他又解釋，若珊瑚白化情況持續或招致死亡，無法支撐食物鏈及提供棲息地，終影響海洋生態系統及生物多樣性。

漁護署明年展開長期監察珊瑚計劃

研究團隊建議，設立珊瑚白化通報機制、在可能出現珊瑚白化的月份更頻密監測水質及珊瑚健康狀況、建立珊瑚苗圃進行珊瑚移植、出現嚴重珊瑚白化地點減少人類活動干擾等。漁護署高級海洋護理主任（東區）周永權也補充，計劃明年展開長期監察珊瑚計劃，涉及具代表性的主要珊瑚群地點，定期為珊瑚「把脈」。