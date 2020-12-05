新冠肺炎｜米芝蓮三星餐廳Caprice職員確診　酒店指下周二重開

新冠肺炎第四波疫情嚴峻，多間城中著名食肆爆疫，位於中環四季酒店內的米芝蓮三星法國餐廳Caprice有一名員工確診，最後上班日為11月30日，現時餐廳已經關門進行大清潔。四季酒店職員表示，餐廳於下周二（8日）重開，並已主動將情況通知曾光顧及未來會光的顧客、以及現正入住的賓客。

位於中環四季酒店內的，米芝蓮三星的法國餐廳「Caprice」為城中著名法國餐廳。（四季酒店網頁圖片）

位於中環四季酒店內的，有指米芝蓮三星的法國餐廳「Caprice」有一名員工確診，現時餐廳已經關門，並會為整間餐廳所有區域進行徹底的深層清潔和消毒。

法國餐廳Caprice位於中環四季酒店內。（資料圖片）

記者以客人身份致電查詢，餐廳電話轉駁到酒店總機，而有關職員表示，餐廳的確有員工確診，現時正聯絡所以已預訂用餐的客人更改時間或取消預約，而餐廳暫定於下周二（8日）重開。

Caprice為城中的著名法國餐廳，2010年起，其中6年成為米芝蓮三星最高榮譽餐廳，餐廳的最低用餐消費亦要花上最少700元一位。

中環四季酒店內的，米芝蓮三星的法國餐廳「Caprice」有一名員工確診。（米芝蓮圖片）

另一所同樣位於中環的米芝蓮三星意大利餐廳81/2 Otto e Mezzo BOMBANA近日亦陸得多個職員確診個案，餐廳需要即時關門進行大清潔。員工連同食客及二代傳播，最新累計有10人確診，成為一個新群組。

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