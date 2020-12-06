消息：房委會擬恆常化長者寬敞戶調遷免租計劃　每年配額300個

房委會在去年推出「長者寬敞戶全免租金調遷試驗計劃」，在公共出租屋邨的寬敞戶，若家庭成員全部年屆70歲或以上，可選擇調遷至較細的公屋單位，並享免租安排。 計劃試行一年，消息指，房委會擬將有關計劃恆常化，每年配額為300個單位，並考慮擴大涵蓋範圍至所有家庭成員年屆70歲或以上，而居於一型設計長者住屋及無獨立設備的「改建一人單位」長者戶，即使他們不是界定為寬敞戶，都可以參與計劃。房委會資助房屋小組委員會將在周二（8日）討論。

據悉了解，房委會擬將「長者寬敞戶免租調遷試驗計劃」恆常化，每年配額擬定為300個單位。（資料圖片）

居一型設計單位長者遷出也受惠

房委會早年已通過將一型設計長者住屋大廈轉型，將有關單位改建成一般公屋單位。據了解，截至今年9月底，在34個公共屋邨中，一型設計單位的租戶已減至410戶，當中逾95%的成員都是年屆70歲或以上，住戶因年老而不願遷出；至於無獨立設備的「改建一人單位」，情況亦相若。據悉，截至今年9月底，有210名租戶居於23個公屋邨，當中67%成員已年屆70歲或以上。

消息指，為加快改建進度，房委會建議優化計劃，將擴大涵蓋範圍至所有家庭成員年屆70歲或以上，而居於一型設計長者住屋及無獨立設備的「改建一人單位」長者戶。

放寬房屋編配的選址限制

在現行措施下，房委會會為申請人提供最多3次的房屋編配，包括現居屋邨或同一區議會分區內的屋邨。據了解，房委會留意到，有申請者要求編配至子女所居住的屋邨，但有關屋邨並非位於申請者所居住的同一區議會分區內。消息指，房委會計劃放寬選址限制，由同一區議會分區擴大至同一個公屋申請地區，即市區、擴展市區、新界及離島。

有45戶已接受編配

據悉，目前約有2萬個70歲或以上全長者寬敞戶符合申請資格，在試驗計劃中，他們自去年12月起都獲邀遞交申請。截至今年10月底，房委會收到及批核了約270宗申請，在175個房屋編配當中，有45戶已接受編配，佔300個配額的15%，成功收回面積約介乎280至474平方呎的單位，可編配予3至6名成員的家庭。