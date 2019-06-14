房委會擬推長者寬敞戶調遷享終身免租　每年300個單位可編配

特首林鄭月娥去年在任內第二份施政報告中，建議長者公屋寬敞戶當調遷至較小的新或經翻新的單位後，可享終身全免租金。據了解，房屋署建議，今年下半年推出讓所有家庭成員均年滿70歲或以上的全長者寬敞戶，調遷至面積合適的單位後，可享全免租金優惠，估計約1.78萬個全長者寬敞戶合資格申請。 消息指，房署每年可分配約300個單位予長者戶，以先到先得方式申請原邨或原區議會地區屋邨單位編配。有關試驗計劃會在今年下半年賁施，一年後作出檢討，有關建議將提交房委會資助房屋小組委員會於下周五(21日)會議討論。

房委擬在今年下半年推長者寬敞戶調遷享終身免租措施。(資料圖片)

可獲3次原邨或同一區議會地區屋邨單位編配

消息指，房委會一旦通過建議，試驗計劃會在今年下半年推出，一年後再作檢討。根據房署建議，每年將預留300個單位供編配，若日後計劃恆常化，會考慮如何訂定每年單位配額。

此外，有關單位會全年接受申請，按先到先得方式編配，房署會另設輪候隊伍處理有關申請。而有關合資格申請者，可獲最多三次原邨或同一區議會地區屋邨的公屋編配，除非有充分理由，才可獲酌情批准跨區調遷，如拒絕三次編配則申請會被取消。

為提高計劃對長者戶的吸引力，房署建議可獲發搬遷津貼，金額介乎9650至29340元；同時不受經濟狀況及住宅物業權審查規限。而若個別家庭調遷後因未能符合所有家庭成員年屆70歲或以上資格，又國在不同房屋政策下得到額外房屋資源，他們可享的租金豁免會立即終止。

消息稱，提供有關免租是有法理基礎，因據《房屋條例》第17條，房委會有權減免全部或部分租金。房署又估計，若300個單位全數編配，房委少收租金約439萬元，而其他開支合共需花約930萬元。