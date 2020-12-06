新冠肺炎｜甲型流感夾擊死亡率高5倍　袁國勇籲醫管局同驗甲流

本港第四波新冠肺炎疫情持續，昨日（5日）新增101宗新冠肺炎確診個案，七日內第四度有過百宗病例，累計增至6,803宗。袁國勇今日（6日）於商台目中表示，若然雙重感染新冠肺炎和甲型流感，死亡率將提高5倍，呼籲市民接受注射流感疫苗，同時亦呼籲醫管局會新冠確診者。檢測有否患甲型流感。 此外，面對世界各地及本港鄰近地區亦陸續表示將注射應對新冠肺炎的疫苗，袁國勇指現時仍未有權威的醫學文獻，談及第三期過萬人的臨床數據結果，故無法觀察疫苗是否有副作用，奉勸港人心態不需過急。

袁國勇強調，病毒於冬天的生存時間較長，因此病毒量亦會較高，倘若病發出現併發症，情況將會更嚴重。（資料圖片／張浩維攝）

同時患上新冠肺炎和甲型流感 死亡率增5倍

數日前曾有一名38歲男病人染疫離世，並驗出患有甲型流感。袁國勇於節目中強調，病毒於冬天的生存時間較長，因此病毒量亦會較高，倘若病發出現併發症，情況將會更嚴重。他亦於一個月前在醫學文獻刊登，從倉鼠實驗中發現，若然同時染上新冠肺炎及甲型流感，倉鼠的情況會「差好多好多」。



籲醫管局確診者同驗甲型流感

袁要求醫管局，同時為新冠肺炎確診者檢驗甲型流感。他指，若然同時雙重感染該兩種病毒，死亡率會提高5倍，因此呼籲市民接受注射流感疫苗。「有啲人鬧我，你又話夏天（疫情）會好啲？ 係呀，你睇下外國，夏天係好啲。如果業界同市民大家唔合作，一定會嚴重過第三波，但如果我哋做得好未必會。」

早前，澳門社會文化司司歐陽瑜於本月初透露，正在洽購的140萬劑疫苗。（資料圖片）

疫苗臨床數據或有副作用 可先等3個月至半年

早前，澳門社會文化司司歐陽瑜於本月初透露，正在洽購的140萬劑疫苗，料明年上半年到位。袁國勇認為疫苗是結束「馬拉松比賽」的關鍵，但他強調，現時仍未在有權威的醫學文獻中，看到有第三期過萬人的臨床數據結果，因此每當有記者詢問相關問題，亦不會回答。「未有科學實據，冇經過評審嘅數據，你點可以咁快下結論？」

袁奉勸港人心態不需過急，因於人類的歷史中，從未注射過冠狀病毒疫苗，亦未使用過mRNA 注射方法。他又指，相信食衞局局長陳肇始會作出最好的採購方法，以致港人有足夠疫苗注射，並指若疫苗的數據不足10萬人，是無法觀察到副作用。「戴好你個口罩先，你咪等外國佢哋打咗先囉，就算我哋遲三個月半年，都唔係問題。」

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