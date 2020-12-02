養和醫院爆疫　袁國勇調查揭確診癌症患者家人探訪　曾除罩食薄餅

本港新冠肺炎疫情持續，養和醫院近日爆疫，早前一名77歲末期癌症女病人染疫後離世。港大微生物學系講座教授袁國勇今日（2日）再巡視養和醫院後表示，該名離世病人的家人，在探訪她前曾去過健身中心，而該健身中心有人屬「歌舞群組」，該病人再傳染另外2名家人，家人探訪時無戴口罩及進食Pizza（薄餅）。 另外，養和的洗腎中心再有病人初步確診，袁國勇指，經調查後發現首位確診的洗腎病人曾除罩進食三明治，經空氣傳染鄰床病人。

早前養和醫院一名在33樓住院的末期癌症病人，11月26日晚檢測呈初步陽性，及後離世，兩名醫護亦染疫。袁國勇指，調查發現曾到場探訪的家人，之前曾去過健身中心，而該中心原來曾有屬歌舞群組患者到訪，相信已在此感染病毒。

其後該末期癌症病人再傳染另外2名家人。後來再調查才得悉，有護士指出死者的家人探訪時，原來曾無戴口罩及「叫Pizza（薄餅）食」。袁國勇再次提醒，很多確診個案涉無戴口罩及進食，希望市民可以「戴好口罩」，否則十分高危。

養和已要求訪病人要先檢測

爆疫後，養和醫院日前公布，由今日（2日）起，要求所有訪客需通過病毒抗原篩查方可探訪住院病人，並需定期再接受篩查，如訪客病毒抗原篩查結果呈陽性，須以實時核酸測試覆實。專科門診的病人，如需要脱除口罩接受治療或醫療程序，稍後會同樣實施先接受2019冠狀病毒抗原篩查。

料洗腎病人進食經空氣播毒

洗腎中心方面，袁國勇指，早前為謹慎起見，已決定要求每逢第一日、第四日及第八日為該中心病人檢測，因為有關病人免疫系統較差，第二宗確診個案亦是預期之中，「相信只是上次確診個案的延伸。」他指，首位確診的72歲洗腎男病人，曾除口罩15分鐘進食三明治，與第二位初步確診的鄰床86歲女病人無交談過，相信是經空氣傳播，「只係15分鐘，已經足夠令另一個病人受到感染。」

洗腎機儀器管道獨立包裝

袁國勇分析，女病人相隔8日之後才確診，證明惹到的病毒載量頗低，CT值為27左右，「唔係話太高」。兩張病床相距1.5米，間隔簾有隙縫，而該中心通氣比普通病房猛，空氣系統每小時換氣超過12次，該中心的洗腎機會共用，但所有機件、管道均是獨立包裝，護士手衞生亦有做足，故並非經血液傳染，料最大機會是經空氣傳播。他解釋，短距離空氣傳染微粒細過5微米，經空氣會稀釋，愈近愈微米密度愈高。

該中心有58位病人洗腎，現時每次都要完成檢測後才可以洗腎，會一直監察該中心病人，相關受感染範圍會停用14天。他讚聯合醫院防感染措施「做到最盡」，連醫管局都未做得到。其他已消毒範圍會繼續服務病人。會繼續相關措施，現時每4日為病人驗，希望可以盡早發現。

▼12月2日起收緊防疫措施▼

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料第四波高峰時每日爆逾120宗

袁國勇表示，今日已過百宗確診，「大家要明白，今日發生嘅事，都係過去7到14日發生嘅。」料政府收緊社交措施後，相信效果會在14日後顯現，呼籲市民留家勿聚餐等，因現時是冬天有利病毒生存，料每日或最高峰時隨時過120宗，促食肆、市民合作，相信可以控制得到。他形容抗疫至今如跑了「一半馬拉松」，預期有疫苗分發到全港，都要到明年底，明白大家辛苦，但希望大家合作，盡公民責任有不適就去檢測。