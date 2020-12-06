新冠肺炎｜一田百貨2員工確診　百人寶血醫院外排隊打蛇餅等檢測

一田百貨沙田及觀塘店分別各有一名員工確診新冠肺炎病毒，公司安排員工到深水埗寶血醫院接受檢測。記者今日（6日）下午5時許到達寶血醫院現場，現場大排長龍，連停車場亦站滿人。有員工表示，是次到寶血醫院做檢測的費用由公司支付，但已輪候約五至六小時，未知尚要排多久。

有員工稱費用由公司支付 輪候最長6小時

在下午5時於寶血醫院所見，現場大排長龍，相關人士需要先排隊進入測量體溫後，再回到停車場排隊做檢測，因此停車場亦站滿人。據了解，檢測後大約3小時有結果。

除了人人都佩戴口罩外，亦有人戴上保護面罩。有一名沙田分店的員工表示，公司有人確診「梗係擔心」，她透露，今次到寶血醫院做檢測的費用由公司支付，但已輪候約五至六小時，未知尚要排多久。

現場派發的通知單張已經到明日上午11時至下午1時才可獲得安排檢測。（曾凱欣攝）

深水埗區議員李文浩表示，今早10時左右開始有人在醫院排隊，大約中午時已經有幾百名員工在醫院門口排隊接受檢測，「打晒蛇餅，不過都有戴口罩，也提醒他們排隊時保持社交距離」。

（長沙灣社區發展力量 - 長社力圖片）

沙田店及觀塘店今起暫停營業

一田百貨今日凌晨在FB專頁貼文指，沙田店家品部一田員工（非品牌專櫃推廣員），以及觀塘店壽司專櫃員工初步確診新冠肺炎，為安全起見，沙田及觀塘店今日起暫停營業，由專業清潔公司進行全店深度清潔。另外，公司亦已安排沙田及觀塘店所有員工作快速核酸檢測，待確認檢測結果陰性才准予復工，重開日期另行通知。

▼政府收緊防疫措施▼