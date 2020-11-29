一田購物優惠日首個周未　廚具大賣　市民搶購禦寒衣物

一田購物優惠日於11月25日至12月7日舉行，而超市優惠更特別延長至12月8日，為期兩週。今日(29日)是優惠日的首個周末，記者下午到荃灣一田分店觀察，現場人流雖較前幾日多，但並未去到「迫爆」的地步。 大部份貨品都設折扣優惠，部份更低至一折；而眾多貨品當中，以廚具用品與超市食品最受市民歡迎，而因應近日天氣轉涼，棉被及禦寒市物都多了市民留意和購買。 疫情嚴峻，購物市民指不太擔心染疫，亦沒有刻意購買防疫用品，主要都是以購買食品為主。

一田購物優惠日於11月25日至12月7日舉行，而超市優惠更特別延長至12月8日，為期兩週。（馬煒傑攝）

半年一度的一田購物優惠日原訂於11月25日至12月1日一連7日舉行，而因應疫情關係，優惠日延長至12月7 日，而超市優惠更會延長至8日，以幫助疏導人流，而因應疫情關係，今年感謝日人流都較往年少。今日(29日)是優惠日的首個週末，記者於下午到一田的荃灣分店觀察，由於周末關係，現場人流較前幾天多，但仍未恢復到往年的水平，亦未有「迫爆」，而當中超市的人流較百貨多。

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而優惠日當中，大部份貨品都有折扣優惠，部份更低至一折。而因應新冠肺炎疫情，不少市民多了在家中煮食，所以眾多貨品當中，以廚具用品最受市民歡迎，特別是最近流行的氣炸鍋與減糖電飯煲較多市民留意，另外爐具亦大幅減價，當中有爐具套裝更由原價5,198港元減至698港元；此外，因應近日天氣轉涼，綿被與禦寒衣物都多了市民購買。

不少特價水果都吸引到市民購買，例如香印提子更減價近半至118港元一包。另外，特價鰻魚(58港元一條)與日本雞蛋(20港元一盒)都有不少市民搶購。市民李小姐於超市購買了大約700港元貨品，而她朋友則購買了近1300港元貨品，估計更節省了幾500港元。李小姐指「好多嘢都好抵」，特別是水果，她也用了特價購買了香印提子，節省了大約100港元。

市民李小姐於超市購買了大約700港元貨品，而她朋友則購買了近1300港元貨品，估計更節省了幾500港元。(王海圖攝)

而疫情再次爆發，防疫用品都有折扣優惠，當中以口罩最多人購買。市民謝先生指自己都以購買食用品為主，並沒有刻意購買防疫用品，因為「之前都買晒，都預備咗」；另外市民鍾小姐則購買了8抽廁紙，但她強調是因為家中沒有存貨，而又剛好特價，所以才買多一點。

而一田因應疫情爆發亦有作出相應措施，例如於出入口都有放置清毒酒精讓顧客使用；「安心出行」的二維碼都放置於出入口讓市民記錄自己的行蹤，唯甚少市民會使用；收銀處附近地下都放置有指示，以方便市民遵守1.5米社交距離。