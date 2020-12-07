確診大廈食肆｜葵青區14日錄逾70個案　貝沙灣、維景灣畔再上榜

本港周日（12月6日）新增95宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，其中葵盛西邨第8座5樓爆發群組感染，涉及5個單位共有12人染疫。衞生署資料顯示，在過去14日，共有75宗確診個案患者報稱居住於葵青區，大部分來自公共屋邨，葵涌一帶為「重災區」，葵涌邨過去14日錄得9宗確診，葵聯邨錄得3宗。 另外，南區大型屋苑貝沙灣、調景嶺維景灣畔、北角維港頌再次上榜；柴灣已婚警察宿舍亦錄得確診個案。

根據最新住宅大廈名單，葵盛西邨在過去14日錄得13宗確診，第8座佔12宗，第7座亦有1宗。（黃舒慧攝）

衞生署衞生防護中心晚上更新曾有確診或疑似個案居住過的住宅大廈名單，葵盛西邨在過去14日錄得13宗確診，第8座佔12宗，第7座亦有1宗（個案編號6135）。葵涌邨過去14日錄得9宗確診，周日晚上更新的住宅大廈名單顯示，新增的個案編號6859及6860患者報稱居住於葵涌邨芊葵樓，個案編號6868患者報稱居住於同邨曉葵樓。

▼近14日確診者居所及行蹤▼

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而新增的個案編號6818患者，報稱居住於葵聯邨聯悅樓，6819號患者及6835號患者報稱居住於同邨聯逸樓。編號6856患者報稱居住於同屬葵青區的華員邨華智閣，青衣青雅苑亦錄得確診個案。

而新增的確診個案中，一名56歲男子（編號6854）報稱居住於將軍澳維景灣畔12座，該個案與本地個案有流行病學關連。居住於東涌東堤灣畔9座的60歲女患者（編號6858），屬於不明感染源頭本地個案。

▼6/12確診者住所全覽▼

南區薄扶林的大型屋苑貝沙灣昨日錄得兩宗個案，包括一名75歲女子（編號6880）及一名78歲男子（編號6881），兩人均報稱居住於貝沙灣南灣6座，均與本地個案有流行病學關連。2019年入伙的北角維港頌錄得不明源頭確診個案，涉及一名43歲女子，報稱居住於維港頌3座。

另外，繼12月4日一名駐守新界指揮及控制中心的警察通訊員確診後，昨日一名駐守同一中心的48歲男警長經檢測亦證實確診。根據大廈名單，一名43歲女子報稱居住於柴灣已婚警察宿舍2座，為不明感染源頭本地個案。

在患者行蹤方面，衞生防護中心更新資料，一名42歲男患者（#6419）於11月29日病發，12月2日確診，報告潛伏期曾到訪過沙田銀禧花園銀禧薈。