新冠肺炎｜跳舞群組55歲男子突轉危殆　有線老闆邱達昌出院

本港今日（6日）新增95宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，輸入個案佔8宗，不明感染源頭本地個案佔36宗；跳舞群組相關個案則有18宗。醫院管理局表示，截至目前仍有31人情況危殆，31人情況嚴重。其中，一名被列入跳舞群組的55歲男子（個案編號5905），今日突然轉為危殆。 另外，一名列入跳舞群組的66歲男子（個案編號5755）今日出院，該男子居住於清水灣銀臺路一幢豪宅，亦即是有線電視老闆、遠東發展有限公司執行董事主席兼行政總裁邱達昌。

過去24小時共有56名確診病人出院，其中包括列入跳舞群組的有線電視老闆邱達昌。（資料圖片）

本港至今仍有1,087名確診病人留醫，其中31人情況危殆，31人情況嚴重，其餘1,025人情況穩定。對比昨日醫管局公布的資料，個案編號5905今日直接轉為危殆，翻查資料，該名55歲男病人被列入跳舞群組，於11月24日起發病，居於深水埗興隆大廈。

個案編號5990的一名68歲男病人及編號6232的一名68歲女病人，同樣被列入跳舞群組，他們昨日的情況屬嚴重，今日轉為危殆。

個案編號6495涉及一名57歲男夜更的士司機，12月2日確診屬本地個案，其情況今日轉為嚴重。個案編號6495涉及一名52歲男子，以及個案編號6794的一名77歲男子，同樣於12月5日確診屬本地個案，兩人情況今日轉為嚴重。

▼政府收緊防疫措施▼

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另外，過去24小時共有56名確診病人出院，其中包括一名列入跳舞群組的66歲男子（個案編號5755），他為遠東發展有限公司執行董事主席兼行政總裁邱達昌。邱達昌於11月27日證實自己確診，他於本月25日回應《香港01》查詢時未有回應是否確診，只着記者「唔好亂寫」。

邱達昌早前的聲明指出，他與太太吳惠平在11月19日出席一個私人飯局，席間包括麗新發展主席林建岳前妻謝玲玲，以及汽車會會監余錦基，4人均確診。資料顯示，64歲的謝玲玲（個案編號5629）目前仍然留醫，情況仍然嚴重。