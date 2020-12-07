葵盛西邨第八座爆群組感染　專家倡封樓禁出入　居民憂擴散冀遷走

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，葵盛西邨第八座五樓爆發群組感染，政府今日（7日）安排第八座居民檢測。葵盛社區會堂今早有逾百街坊排隊等檢測，對於港大感染及傳染病中心總監何栢良建議強制檢疫及封鎖大廈，有街坊稱疫情只局限五樓，認為毋須收緊住戶防疫措施。有居六樓的住戶指，早於上周六已知悉大廈至少三人確診，擔心染情蔓延全座，但因難以負擔未能遷出，希望政府安排。

葵盛西邨八座五樓爆發感染，政府今日（7日）安排第八座居民檢測。（張浩維攝）

港大感染及傳染病中心總監何栢良今日在電台節目表示，擔心葵盛西邨第八座繼續有未明傳播鏈，建議封鎖大廈及要求住戶強制檢測，除有致病源的五樓居民送往隔離檢疫，其餘居民應留現址檢疫直至完成檢測。

住戶：第八、第九座有通道相連憂擴散

居民蔡先生表示，現時疫情只局限五樓，未見有向外擴散，認為毋須如此嚴格規管，但若大廈疫情惡化，無可避免要「禁足」，「疫情都咁耐啦，都要切斷架喇，就算無得開工都無法」。蔡先生又指，八座五樓有通道前往九座高層，未知五樓居民會否經該通道進出，擔心病毒會擴散至九座。

住戶張女士亦一早排隊檢測，她稱自己家住低層，擔心染疫故及早檢驗，她稱除非政府安排，否則不會遷走，「自己可以搬去邊呀？」

▼12月7日葵盛西邨排隊檢測情況▼

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家住六樓的廖太帶同兒子一同檢測，廖太稱自己單位十分鄰近染疫住戶，感到十分憂心及驚慌，她稱早於上周六，即政府公布確診前一天已知悉至少三人染疫，因此當日已做了檢測，結果呈陰性，今日特意再檢驗求安心。

住戶稱減少搭升降機

廖太指，如果政府安排住處，會考慮撤出葵盛西邨，但現時一家大細，難找地方入住，唯有觀望事態發展。廖太又表示，疫情下暫時不讓兒子胡亂外出，擔心受到感染，家人平時出入都是行樓梯，會減少乘搭升降機。

住單數樓層的許女士稱，由於乘升降機出入會經過五樓，因此感到十分害怕，唯有多消毒雙手及避免觸碰公共設施，現時無計劃遷走。

▼政府收緊防疫措施▼

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政府表示，由即日（12月7日）開始，將安排承辦商（華大基因）於葵盛社區會堂設立流動採樣站，為期3天。服務時間為每天上午10時至晚上8時，暫定開放至12月9日（星期三）。政府會在檢視該流動採樣站的使用情況及市民對檢測服務的需求後，決定是否有需要延長流動採樣站的運作時間。