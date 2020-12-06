新冠肺炎｜葵盛西邨8座5樓爆疫　涉5單位共12人　疑環境污染播毒

第四波疫情持續蔓延，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今日（6日）在疫情記者會上表示，葵盛西邨第8座5樓出現爆發群組，涉及5個單位共5個家庭，其中一個家庭涉及歌舞群組，至今確診者增至12人，估計該處有環境污染，將安排所有住戶接受檢測。

▼政府收緊防疫措施▼

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最大感染家庭群組涉4名家庭成員

歐家榮表示，葵盛西邨第8座5樓近日出現感染群組，共涉及12宗確診個案，單位亦較分散，最大的感染家庭群組涉及4名家庭成員，有1個單位有3名家庭成員染疫，有2個單位分別有2名家庭成員染疫，另有1個單位有1人染疫，同住家庭成員要接受檢疫，而該樓層約有30個單位。

他表示，5樓或有環境污染，由確診者污染公共設施而傳播，已通知房屋署調查及進行清洗，並會派員到第8座派深喉唾液樣本瓶，為所有住戶測試，呼籲居民盡快檢測，以了解有否其他個案出現。

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涉橫向傳播 暫毋需強制檢測

歐家榮補充指，目前出現確診個案的五個單位屬同一樓層，看不到如早前爆疫的康美樓或瀝源邨般透過排污渠經空氣出現垂直傳播，今次屬橫向傳播，有機會是電梯、扶手等受污染後播毒，居民平日見面未必察覺，出入時或有機會接觸，據知5個家庭不相熟及不會互相探訪。他又指，其他樓層住戶暫時感染風險不高，暫時未打算強制要求全座大廈居民檢測，若其他樓層出現不明源頭個案或再有新增個案，則不排除強制檢測及安排部分人士檢疫。

被問及傳播源頭是否來自歌舞群組，他認為確診住戶間互不認識及沒有特別接觸，目前難言誰是源頭，居民出入時有機會污染公共設施，加上其他住戶不是密切接觸者，暫未考慮安排全座居民撤離，鼓勵該處居民尤其是5樓住戶盡快接受檢測，若居民不願交樣本或交樣本的比例較低，會再檢視有關安排。