沙田喜茶被刑毀　少年認罪兼願用零用錢賠償　判社服令200小時

有網民在今年5月號召在全港各商場「和你Sing」的活動，沙田新城市廣場有店舖受到滋擾，一名16歲少年涉有份破壞內地飲品店喜茶，並當場被警員拘捕。少年早前在沙田法院承認刑事毀壞，早前稱願意用零用錢賠償。裁判官溫紹明今(7日)判刑時直言案情嚴重，考慮到被告年輕及有悔意，且已上了人生寶貴的一課，判社會服務令200小時。

16歲被告姓周，承認於今年5月13日，在沙田新城市廣場毀壞喜茶的設施。他原本亦被控一項拒捕罪，則獲控方同意撤控。

控方案情指，案發當日在沙田新城市廣場有約280名示威者聚集，並在商場內高叫口號，聲稱要為特首林鄭月娥慶祝生日。當晚約8時50分有3名便衣警員在喜茶店內喬裝顧客監視，突有數名黑衣蒙面人士到店，一個負責把風，兩人衝入店並用石頭破壞兩部收銀機及一部八達通機，價值15,200元。

事件發生經過。(詳看下圖)

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喬裝警即表露身份及截停3人，但遇上反抗，其中一名在場被制服的男子為被告，他被制服後向警員說：「阿Sir，我投降。」此時有女子用傘指向警員，警員曾在商場內施放胡椒噴劑，並有更多警員到場增援。被告警誡下稱：「唔鍾意喜茶，所以用石仔打爛佢個收銀屏幕。」

辯方早前求情時稱，案件涉及政治事件，被告已明白刑事毀壞並非表達理想的最佳方式，已感後悔，會承擔責任，並省下零用錢，願向喜茶賠償4,000元。

同案另涉5名被告，他們的案件會在12月31日再提訊。

案件編號：STCC2646/2020