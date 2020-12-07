張竹君疫情記者會表現專業　網民大讚敬業樂業留言打氣

新冠肺炎疫情襲港近一年，衞生防護中心傳染病處主任張竹君前日(5日)首次缺席疫情記者會，昨晚有消息指其患腦癌的丈夫病情急轉直下，已於昨早病逝。相隔兩日，張竹君今（7日）再次披甲上陣，在眾多鏡頭下匯報疫情最新情況，身穿深藍色上衣的張竹君，神色略帶沉重，不過她在回應記者提問時，回復以往專業的表現，神態自若交代疫情的進展。

在直播期間，大批網民在Facebook為她打氣，大讚其態度專業令人十分敬佩，亦有網民希望她多多保重。 撰文：林穎嫺

張竹君發言及回應記者提問時，絲毫沒有露出傷感，神態自若地交代疫情的最新進展，全程未見異樣。（鄭子峰攝）

張竹君放假兩日後，今日下午4時半再次現身衞生防護中心的疫情記者會，她穿着深藍色上衣，較往日淺色、亮麗的風格有明顯分別。開場公布最新疫情時，神態自較以往沉重。面對記者提問時，她逐一交代最新進展，全程未見異樣，未有回應對其家事提問。

網民留言希望多多保重

《香港01》直播記者會期間，過百網民留言，大讚張竹君在丈夫病重期間仍以市民為先，其敬業樂業的專業態度令人佩服，感謝她的付出；亦有網民心痛她立即重投工作，留言為她加油打氣，希望她多多保重。

《香港01》在11月1日引述消息指，張竹君的丈夫去年確診腦癌，期間多次接受手術，留醫威爾斯親王醫院深切治療部。張竹君連月來除了應付疫情，更要奔波到醫院探望丈夫，但期間她從未缺席疫情記者會，更試過連續72日沒有休假，其專業表現一直獲得市民美譽。鐵人般堅強的張竹君前日首次缺席記者會，消息指其夫不敵癌魔，昨早病逝。

▼政府收緊防疫措施▼