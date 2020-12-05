張竹君11個月來首度缺席疫情記者會　衞生署會前15分鐘公布換人

新冠肺炎疫情由今年初爆發至今，政府每次舉行下午430疫情記者會，均由衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君負責匯報最新個案詳情。她曾連續72天不休假，引來眾多網民關注她有否放過假。她過去被問及休假事宜時，僅微笑稱「多謝關心」，說部門內工作時間最長的人不是她。

今日（5日）張竹君醫生臨時缺席記者會，是本港疫情11個月以來首次。據今日政府新聞處公布，記者會原訂由她出席，惟舉行前不足半小時當局突然換人，改為傳染病處首席醫生歐家榮出席匯報患者情況。

疫情記者會舉行前不足半小時，政府突然宣布轉為傳染病處首席醫生歐家榮取代張竹君出席記者會。 (鍾妍攝)

政府今日（5日）下午兩時半公布430記者會名單時，張竹君仍為衞生署的代表，但在下午四時許，現時有職員改放上她的同事歐家榮醫生的名牌，至下午4時15分，即記者會舉行前約15分鐘，政府修訂出席者名單，衞生防護中心代表由張竹君轉為傳染病處首席醫生歐家榮。

張竹君在疫情以來一直謹守崗位，期間一度被發現連續72天沒有休假。而她在資料有誤或人員出錯時願意致歉，令她獲得不少好評，慧科分析今年1月至5月多個網上平台與疫情有關的帖文、留言及互動，將官員正評減去負評後，發現張竹君是最受歡迎的官員。

本港疫情經過1、2月的第一波，3月至5月的第二波，7月至10月的第三波，11月的第四波，政府發布疫情消息的記者會一直不缺張竹君醫生的身影。這段日子，曾有消息傳出，張竹君連月來除了忙着應付疫情，更要照顧其患癌丈夫。其丈夫情況曾轉差，獲各界轉發短訊為其祈禱。張竹君的同袍讚揚她即使備受「疫」境及逆境夾擊，待人處事仍然相當友善。