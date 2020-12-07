葛量洪醫院末期癌症女病人今早死亡　醫護發現左邊胸口有刀

撰文：鄭翠碧
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葛量洪醫院公布一宗醫療風險警示事件，一名末期癌症女病人自今年10月中起入住該院紓緩醫學病房，今晨大約4時許病房職員發現病人沒有脈博及失去知覺，院方隨後通知家屬，醫生於早上大約7時許宣告病人死亡。病房職員及後為病人更換衣服時發現病人左邊胸口有刀，於是立刻報警。
該院指，會成立根源分析委員會調查事件經過，將於8星期內提交報告，有關個案已轉交死因裁判官跟進。
葛量洪醫院末期癌症女病人今早死亡，醫護發現其左邊胸口有刀。（資料圖片／羅君豪攝）
病房職員為死者換衫始發現胸口有刀
葛量洪醫院發言人表示，一名末期癌症女病人自今年10月中起入住該院紓緩醫學病房，病人入院後，院方一直為其提供適切治療及評估。
今晨大約4時許病房職員發現病人沒有脈博及失去知覺，院方隨後通知家屬。醫生於早上大約7時許宣告病人死亡。病房職員及後為病人更換衣服時發現病人左邊胸口有刀（ discovered a knife on her left chest），於是立刻報警。
發言人稱，該院對事件深感難過，向家屬致以深切慰問，並會盡力為家屬提供所需協助。院方非常關注有關個案，已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處通報，並會成立根源分析委員會調查事件經過，將於8星期內提交報告。有關個案已轉交死因裁判官跟進。