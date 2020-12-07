葛量洪醫院末期癌症女病人今早死亡　醫護發現左邊胸口有刀

葛量洪醫院公布一宗醫療風險警示事件，一名末期癌症女病人自今年10月中起入住該院紓緩醫學病房，今晨大約4時許病房職員發現病人沒有脈博及失去知覺，院方隨後通知家屬，醫生於早上大約7時許宣告病人死亡。病房職員及後為病人更換衣服時發現病人左邊胸口有刀，於是立刻報警。

該院指，會成立根源分析委員會調查事件經過，將於8星期內提交報告，有關個案已轉交死因裁判官跟進。