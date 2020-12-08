毀何君堯辦事處少年判感化　律政司促改拘留式刑罰　官先索閱報告

立法會議員何君堯位於元朗的辦事處，去年7·21事件後翌日，遭大批市民包圍及破壞，一名男學生就刑事毀壞罪被判感化1年。律政司今（8日）申請覆核刑期，並認為男學生當時是首名用金屬欄桿座敲打辦事處玻璃的人，行為鼓勵他人仿效，要求改判拘留式刑罰，被告方則反指，法庭原本已在深思熟慮下判刑，望維持原判。裁判官決定批准覆核，但先為男學生索取社會服務令報告，並在本月22日再判刑。

被告朱沛恆（19歲，學生）被控於去年7月22日，在荃豐中心損壞屬於何君堯辦公室的玻璃牆。

指被告行為引來他人仿效

律政司代表指，涉案片段顯示被告不但直接做成損壞，更間接導致後來更大型的破壞，而片中看到被告為首名拿起欄楊金屬座敲打辦事處玻璃外牆的人，行為鼓勵他人仿效。再者，被告也承認自己事前多次參與遊行示威，他應預期到當時會演變成暴力事件。

官認為不能以現時情況考慮

不過，署理主任裁判官溫紹明指在去年7月時，並非所有社會運動都會演變成暴力事件，雖然有部份的確最終演變成暴力，溫官又稱「7.21喺轉捩點嚟」，因此律政司也不能以現時情況去考慮事發時情況。

控方強調，本案要判處具阻嚇性的刑罰，及兼顧懲罰性質，要求改判拘留式刑罰，又稱被告患過度活躍症非減刑理由。

辯方望考慮被告患過度活躍症

被告的代表律師則指，認為法庭原本已在深思熟慮下判刑，並指當時在場人士情緒激動，而被告事發時只有18歲，望法庭考慮過度活躍症對被告年齡的人士所帶來的影響。被告判刑後亦有遵守感化官指示，望法庭維持原判。

案件編號：STCC4180/2019

修例案件曾作刑期覆核的主要案件。(詳見下圖)