新冠肺炎｜機場警區3名警員初步確診　5日內共6宗警務人員確診

警方Facebook專頁今日（8日）公布，3名駐守機場警區的警務人員初步確診新型冠狀病毒肺炎，包括一名41歲男警長、一名32歲男警員及一名28歲男警員日。警方指，3人日前感到不適，昨日分別前往醫院及診所求醫，今日獲悉對病毒呈陽性反應。

暫未知染疫的機場警區警務人員是否有機場特警。（資料圖片)

警方：3人與公眾接觸期間有配戴口罩

警方表示，3名警員於過去14日沒有外遊記錄，與公眾接觸期間亦有配戴口罩，他們最後一日上班日分別為本月3日、5日及6日。與該3名人員可能有緊密接觸的警務人員及文職人員，均獲安排接受檢疫及病毒檢測。警方將向衞生署提供該3名警務人員的近日工作記錄和執勤表等資料，以及安排相關密切接觸者進入檢疫中心接受檢疫。

警方又表示，已即時派員清潔及消毒該三名警務人員的相關工作地方；亦經常提醒各人注意個人衞生，減少社交接觸，減低傳染風險，如有任何不適，須立即呈報並求醫；以及會靈活調派人手，確保相關緊急服務不受影響。

警方公布機場警區有三名男警初步確診2019冠狀病毒病。（資料圖片）

另3名警員日前也染疫

近日錄得多宗警員確診個案，連同上述3宗，5日內合共錄得6宗確診個案，包括周日（6日）一名駐守九龍城裁判法院的54歲男警及一名駐守新界指揮及控制中心48歲男警長；上周五（4日）一名駐守新界指揮及控制中心37歲女警察通訊員。