新冠肺炎｜再有警員確診　負責駐守九龍城法院　發病翌日曾上班

第四波疫情持續，警方今午（6日 )在Facebook公布再多一名警員確診。患者是一名駐守九龍城裁判法院的54歲男警，他在上周四 (3日)不適，前往政府診所求醫，最後一日上班日為上周五(4日)，即就醫後仍有上班，至今日得知對新冠肺炎呈陽性反應。

確診54歲男警駐守九龍城裁判法院。(資料圖片)

警方指，該名男警上周四 感到不適，同日前往政府診所求醫，經測試後於今日得知對新冠肺炎呈陽性反應。該名警員於過去14日沒有外遊記錄，與公眾接觸期間亦有配戴口罩，他最後一日上班日為上周五。

有緊密接觸警務人員要檢疫

警方表示，在等候衞生署進一步評估及建議前，與該警員可能有緊密接觸的警務人員及文職人員，均獲安排接受檢疫及病毒檢測。在得悉初步確診消息後，警方已立即通知司法機構派員清潔，及消毒該名警員的相關工作地方。



翻查資料，上周四警方亦公布一名駐守新界指揮及控制中心的37歲女警察通訊員，初步確診新冠肺炎，其後亦確診，編號為6675。

12月2日起收緊防疫措施：

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