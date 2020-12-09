限聚令｜譚文豪質疑不限商場只向食肆開刀　健身業嘆市民承受苦果

政府要求食肆明晚（10日）起晚市禁堂食，亦要求關閉健身中心等指定處所。公民黨譚文豪近日新開茶餐廳，斥政府「殺雞取卵」，間接以飲食界做「禁足令」，質疑為何不改為限制交通工具或商場營業時間。 健身業界亦形容「年關難過」，健身搏擊運動業界大聯盟召集人柯尊鼎說，健身教練收入大減，不少轉做外賣速遞員，現時會維持戶外服務，在公園一對一授課。

公民黨譚文豪新開的茶餐廳剛試業4天，未正式開業就面臨晚市禁堂食。(資料圖片/李澤彤攝)

公民黨譚文豪近日在旺角開茶餐廳，至今試業4天就遇上禁晚市堂食。他在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，政府間接以飲食界做「禁足令」，利用食肆作「引」，目的是令市民少出街，斥政府做法是「殺雞取卵」，亦質疑為何不以交通工具或限制商場營業時間作限制，認為是因飲食界多為小店，無能力與政府對抗。

外賣包裝成本已需6至7元，但外賣僅收貴3元

他指，餐廳晚市佔整體收入四成，暫未知做外賣會對生意有多大影響，但指僅計外賣包裝成本已需6至7元，但外賣價格僅收貴3元，即「少少等於做咗折頭」，但有部分餐廳會再做外賣8折或9折，指做法會令成本增加但收入下降，對餐廳影響大。

失策苦果往往是小市民承受

健身室亦需要於明天起關閉14天，健身搏擊運動業界大聯盟召集人柯尊鼎於港台節目亦形容「年關難過」，指「（政府）失策苦果往往是小市民承受」。他指，健身中心旺季是由5月夏天開始，惟7月被勒令停業失去旺季，直至9月可重開「生意好返少少」，但自11月群組爆疫後引起恐慌，令生意轉淡，但始終可以營業，學員見到中心的防疫措施都會安心。他指，健身教練收入大減，「3月啱啱開始，個個都做foodpanda（外賣）。」惟事以至此，只能「咬緊牙關」，維持戶外服務，限聚令下只可以在公園一對一授課，但對經營者而言，該類收入都不夠交租。

▼港府公布收緊防疫措施（12月8日公布）▼