限聚令｜晚市禁堂食周四起生效14天　跨越冬至　健身室須關閉

本港疫情嚴峻，港府進一步收緊防疫措施，食物及衞生局局長陳肇始今(8日)宣布，食肆於晚上6時後禁止堂食，宴會活動人數由40人減至20人，健身室、美容院及派對房間等同須關閉，有關規例將於本周四(10日)起生效，為期14天，至本月23日，即平安夜前夕，期間港府會加強執法。 陳肇始又指，理解會為市民帶來不便，但過往控疫經驗發現，收緊措施可有效將疫情壓制。聖誕佳節及冬至臨近，她提醒，病毒於冬天特別活躍，期望市民以防疫為先，減少聚餐，在家「過個安靜、心內有喜樂的聖誕節。」 翻查資料顯示，政府在第三波疫情時，曾推行共36日的禁晚市堂食規定，隨著疫情再趨嚴重，港府事隔4個月，再重推禁令。

▼港府公布收緊防疫措施（12月8日公布）▼

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陳肇始呼籲港人留家抗疫，聖誕佳節及冬至減少聚餐，在家「過個安靜、心內有喜樂的聖誕節。」(盧翊銘攝)

陳肇始表示，須實施更嚴厲措施，以壓制人流，她又指，理解會為市民帶來不便，但

過往控疫經驗發現，可有效將疫情遏制，雖然早前已進一步收緊社交距離措施，惟社交聚會未見大幅下降，期望可最少返回7月水平。她指，食肆晚市6時後將禁堂食，至翌日早上4時59分，宴會活動人數由40人減至20人。每枱人數維持兩人，顧客座位上限則為座位緦數的五成，酒吧仍須繼續關門。此外，第599F章下的表列處所須停止營業，包括健身室、遊戲機中心、娛樂場所、派對房間、夜店、麻將、卡拉OK、體育場所、泳池、按摩院等，會址及酒店管理人則須續守599F相關限制。

陳肇始:在家與家人過個安靜、心內有喜樂的聖誕節

陳續指，有關規定將於後天(10日)起生效，至12月23日，為期14天，政府會加強執法。她又提醒，限聚令及口罩令罰則將於本周五(11日)起增至5000元。

陳肇始表明，聖誕佳節及冬至臨近，她提醒，病毒於冬天特別活躍，希望大家以防疫為先，減少聚餐，在家與家人「過個安靜、心內有喜樂的聖誕節。」