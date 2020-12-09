葵盛西邨長條形走廊設計　工程師：住戶關氣窗或降通風致病毒積聚

葵盛西邨第8座爆發疫情，連同初步確診累計已達22宗個案。衛生防護中心曾指，很大可能是環境污染致病毒傳播。 熟悉通風的工程師學會會長源栢樑表示，葵盛西邨屬於「舊長形公屋」，長條形走廊設計本來有利空氣對流。他推斷其中一個可能性，是由於現時住戶大多會關門或氣窗，倘大部份住戶都關門或氣窗，或會影響走廊的通風，當其中一個單位有患者，帶有病毒的空氣便會積聚在單位內，當開門時，空氣便有機會漏出走廊，「當其他人開門，就有機會漏咗入去。」

葵盛西邨出現新冠肺炎爆發群組，今日續有居民排隊接受檢測，部份樓層以膠帶圍封。（羅君豪攝）

葵盛西邨第八座於1975年落成，屬於「舊長型」公屋，現時本港約有17條屋邨，都是採用類似的設計。不過，葵盛西邨八十年代曾捲入「偷工減料」的「26座問題公屋」醜聞，被指結構存問題，惟不用即時拆卸，政府近年亦表明不會在短時間內重建。

記者現場所見，葵盛西邨的設計是有一條長走廊，單位分佈在走廊兩旁，每戶都有面向走廊的氣窗。

源栢樑：設計本來有助通風對流

源栢樑指，這類的長條形設計走廊，若公屋住戶打開大門或氣窗，走廊的確會有足夠的對流及通風，「好嘅對流，其實換氣量可以好高。」他又指，以前九龍醫院胸肺科都使用類似的設計。

就記者觀察，葵盛西邨大部份住户封上氣窗，一層只得3至4戶有打開氣窗。（林穎嫺攝）

大部份住戶關上氣窗

房屋署早前曾指，葵盛西邨第8座樓高25層，除低層單位數目較少外，4樓及以上每層有單位44個。不過，就記者觀察，大部份住户關上氣窗，一層只得3至4戶有打開氣窗。

關門或氣窗可能影響通風

不過，源栢樑表示，現時住戶大多會關門或氣窗，影響走廊的通風，而之前的風向普遍吹東南偏南風，並不有利走廊空氣對流，「一個(單位)開（門或氣窗）都未必有用，要個個開曬先通到。」他又指，從網上的裝修片段可見，葵盛西邨有單位的廁所無窗，即俗稱的「黑廁」，並有可能在單位內「間房」，再加上住戶關上大門或氣窗，或會影響單位的鮮風量。

源舉例指，若單位內有人咳嗽，帶有病毒的空氣便會積聚在單位內，當開門時，空氣便有機會漏出走廊，「當其他人開門，就有機會漏咗入去。」他建議，居於相類似公屋設計的住戶，在家中可以多開窗，使單位內換氣更快，令病毒不會積聚。

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