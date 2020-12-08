新冠肺炎｜禁足檢測令刊憲周三生效　拒遵從可罰2.5萬監禁6個月

第四波新冠肺炎疫情爆出群組疫情，葵盛西邨8座也爆發大廈內傳播。行政會議今天（8日）通過稱作「禁足檢測令」的《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》第599J章，政府晚上刊憲，明日（9日，星期三）起生效，政府可按防疫需要限制接受強制檢測人士的活動，或封鎖有疫情爆發的處所，直至處所內所有人士已完成檢測並獲檢測結果。 不遵從強制檢測公告或強制檢測指示的要求，即屬犯罪，並可處定額罰款2,000元，罰款金額由本周五（11日）起將增至5,000元。而違反限制、檢測宣告或轉移至指明地方的指示，即屬犯罪，可處第四級罰款25,000元及監禁6個月。

葵盛西邨8座5樓住戶被列為密切接觸者，昨天（7日）全部送往檢疫。（資料圖片／余俊亮攝）

任何人沒遵從指示 周五起可被票控$5000

新修訂的第599J章規例提供明確的法律框架，政府可按需要要求受檢人士在得知測試結果前，必須遵從就防止疾病傳播的合理規定，包括要求有關人士留在家中。任何人沒有遵從強制檢測公告或強制檢測指示的要求，即屬犯罪，並可處定額罰款2,000元，有關金額由本周五（11日）起將提高至5,000元。

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法例列明食衞局局長可透過發出限制與檢測宣告，要求有關人士必須逗留在該處所，直至他們全部已完成檢測，結果獲確定方可離開。如有需要，例如懷疑環境受到污染，政府亦可按情況轉移處所內人士到指定地點等候檢測結果，或按現行機制要求他們到檢疫中心接受強制檢疫。

禁足最長可達7日

當處所內所有人士完成檢測，而有關檢測結果已獲確定後，食衞局局長可撤銷有關宣告。在任何情況下，宣告為期最長7天。在封鎖期間，特別是如果封鎖超過12小時，政府會為有需要人士提供基本物資等支援。法例亦容許有緊急醫療需要等特殊需要的人士，可向政府申請離開，但須遵守相關的防疫規定。

任何人違反限制及檢測宣告或轉移至指明地方的指示，即屬犯罪，可處第四級罰款，即25,000元及監禁6個月。

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