印尼政府推新規定　下月14日起　僱主代付印傭護照及良民證等費用

印尼政府將於明年1月14日起實施新規定，印傭的出國護照、「良民證」及印尼社會保障供款費用皆由僱主負擔，涉約500至800港元。至於出國工作前的「培訓費」則由印尼地方政府承擔。 坊間傳聞印尼中介或會將「培訓費」轉嫁僱主，令聘請費隨時倍升至數萬港元。勞工及福利局局長羅致光今日（9日）表示，據當局了解，僱主毋須承擔「培訓費」：「印尼政府及駐港總領事都明白，若將有關費用轉嫁僱主，僱主不會請人用」。

截至今年10月底，香港約有37萬名外傭。（資料圖片）

羅致光：印傭僱主料毋須承擔「培訓費」

印尼當局將在2021年1月14日起，免除輸出傭工就業服務費，費用將由僱主及地方政府分擔，引起不少香港的外傭僱主關注新規定下的收費。勞工及福利局長羅致光今日在立法會回應議員質詢時表示，已向印尼駐港總領事館反映本港僱主意見，包括在10月致函反映不應令香港僱主聘請費用大幅增加，影響外傭就業。

而據勞工處今年9月與印尼駐港總領事館溝通所知，暫時香港僱主只需承擔印傭的出國護照、良民證，以及印尼社會保障保險供款費用，總額約為500至800港元，而來港前接受培訓及技能證明書費用則會由印尼地方政府承擔，意味僱主毋須承擔「培訓費」。

勞工及福利局長羅致光表示，理解外傭僱主關注新規定或帶來額外費用的問題，已向印尼駐港總領事館反映本港僱主意見。（李澤彤攝）

印尼政府及駐港總領事都明白，若將有關費用轉嫁僱主，僱主不會請人用 勞工及福利局局長羅致光

他稱，印尼當局正制定新收費及安排細節等，勞工處會繼續就細節與總領事館溝通。

羅致光說，入境處已加強審查經常轉換僱主的外傭工作簽證申請，如調查發現有人濫用便利措施「跳工」，當局可禁止其申請及要求該外傭離港。（資料圖片／鄭子峰攝）

入境處將加強審查外傭工作簽證紀錄 若濫用可勒令離港

另外，為打擊外傭濫用提早完約換僱主，羅致光說，入境處特別職務隊已加強審查經常轉換僱主的外傭工作簽證申請，包括詳細審核申請人情況，統計其12個月內提前完約的次數及原因，調查有否濫用便利措施「跳工」，如有將禁止其申請及要求該外傭離港。

他又說，近日有中介公司向外傭提供現金獎賞等誘因，吸引外傭透過公司續約或轉工，勞工處巡查後已下令停止有關營商手法。有議員要求港府設立聘請外傭免稅額，羅稱會將意見轉達財政司。至於會否引入內地人作傭工？羅重申，港府無計劃把內地人納入輸入外傭計劃。

▼港府公布收緊防疫措施（12月8日公布）▼