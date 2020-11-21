疫情下外傭想回鄉過聖誕　僱主隨時要付隔離檢測費高達七、八千元

聖誕節對於菲律賓外傭來說是一個重大節日，這與菲律賓大部分人口信奉天主教及基督教有關，在疫情來臨之前，每逢到12月，不少菲傭也會向僱主提出放假回鄉的要求。但在疫情之下，有來港工作剛滿1年的菲傭，要求聖誕回鄉過節，僱主隨時要多付7-9千不等的「隔離費」。

有僱主在Facebook外傭僱主群組中查詢：

入境處要求簽「僱主承諾書」

安樂窩僱傭中心執行董事王偉東(Daniel)表示回覆記者查詢時表示，入境處最近向全港僱主發出一份名為「僱主承諾書」。「如果一旦菲傭要回鄉，在放假後返港之前，要在當地認可的相關化驗所或醫療機構進行2019年冠狀病毒病核酸測試(SWAB TEST)，並在乘坐飛機的預訂起飛時間前72小時內進行，結果需要呈陰性。另外，僱主需提供中或英文確認書，以證明在菲傭抵港後，有提供14日的酒店房間及膳食作為隔離用途。」

疫情下外傭回鄉過聖誕，僱主需承擔費用:

外傭投訴隔離期間３餐只吃杯麵

王偉東表示當中的酒店食宿費用可多可少。「是否要包足三餐，其實沒有明文規定，但我們接過一個個案是，有僱主在安排隔離時，選擇6000元14日食宿套餐，該酒店只會提供杯麵給外傭，最後外傭找領事館投訴。」

關注組：外傭有機會一去不返港

香港外傭僱主關注組召集人徐曉彤回覆記者查詢時說：「這真是前所未有過的問題，今次遇的金額涉及起碼7-8千元，當然如果此外傭是續約或未完約，就一定是由僱主負責。因為當中涉及有太多未知因素，可能航班延誤未，實際涉及的費用可能不止8千元，所以僱主首先要考慮清楚，自己是否滿意外傭的工作表現，她回鄉之後是否會繼續在你家長久工作？你是否值得承擔這筆費用？而在她放假之前，也一定要簽定放假信，一旦她不回來工作，就當是辭職。」

另外，徐曉彤表示如果僱主真的希望外傭放假後回來工作，就要花些心思。「因為現在請一個新的外傭，除了14日隔離費，也要付一筆費過萬元的中介費，聖誕節對他們來說絕對是一個重要的日子，而在合約中，來回香港所需的費用未有註明，所以僱主是可以視乎情況而作出所謂『恩恤』看待。」

她最後提醒僱主說要做好心理準備，外傭回鄉後再返港工作的機會極低，她說：「現在步入冬季，疫情問題只會愈來愈嚴重，菲律賓和印尼可能隨時封城，又或者加強檢測要求，即是外傭如果自己一個人回國放假，有很多未知因素影響返港。」

中介：與外傭分析返回鄉利弊

浩力僱傭中心有限公司負責人Ping Ho建議僱主可與外傭溝通一下回鄉利與弊，她說：「可以向外傭解釋現時情況及危險性，因為有機會返菲後未必返到香港，如果返到香港在機場檢疫時發現新冠檢測呈陽性，有機會即時遣返菲律賓，屆時會沒有任何收入，其實很多外傭現在都擔心失業，因為當地經濟不佳。另外，因為疫情，在一年之內未能離境返菲律賓或印尼的外傭，香港入境處都會酌情處理相關工作簽證的延期申請。」

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