Clearspring兩款意大利進口芝麻油含致癌物質　食安中心籲停用

食物安全中心今日（10日）呼籲，市民勿食用Clearspring兩款意大利進口芝麻油，有關產品被驗出含有可能致癌的環氧乙烷，如業界持有受影響產品，應立即停用或出售。 中心初步調查發現，進口商Awesome Foods Limited曾進口部分受影響產品，其已按指示將受影響產品下架，並展開回收。

食物安全中心發言人呼籲，市民如購入受影響產品，應停止食用，亦已就事件通知業界，將繼續跟進事件和採取適當行動。（資料圖片）

中心發言人表示，接獲歐洲聯盟委員會食品和飼料，快速預警系統通報，指上述產品被驗出含有可能致癌的環氧乙烷，正進行回收。而預警系統資料顯示，受影響產品曾進口本港。中心得悉事件後，隨即聯絡本地有關進口商跟進。

發言人呼籲，市民如購入受影響產品，應停止食用，亦已就事件通知業界，將繼續跟進事件和採取適當行動，強調調查仍然繼續。

第一款產品資料如下：

產品名稱：Organic sesame oil

品牌：Clearspring

來源地：意大利

淨重：每樽500毫升

進口商：Awesome Foods Limited

此日期前最佳：二○二一年十月六日

第二款產品資料如下：

產品名稱：Organic toasted sesame oil

品牌：Clearspring

來源地：意大利

淨重：每樽500毫升

進口商：Awesome Foods Limited

此日期前最佳：二○二一年十月九日