La Maison du Chocolat倒數日曆含可致癌物質　食安中心籲勿食用

社會新聞
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食物環境衞生署食物安全中心今（26日）呼籲，市民勿食用法國進口、La Maison du Chocolat品牌的「糖果拉炮倒數日曆」 ，因為有關產品使用的芝麻被驗出含有可能致癌的環氧乙烷。

食安中心表示，其獨家進口商正主動進行回收，業界如持有受影響產品，應立即停止使用或出售。

《香港01》於La Maison du Chocolat Hong Kong官網所見，該款朱古力產品售價為720元，網頁顯示其現正缺貨。(La Maison du Chocolat Hong Kong官網截圖)

中心發言人表示，接獲上述產品獨家進口商La Maison du Chocolat Hong Kong通知，指批次J29X的受影響產品使用的芝麻，可能含有環氧乙烷，正主動進行回收。

中心得悉事件後，隨即聯絡有關進口商跟進。根據有關進口商提供的資料，有關產品只在其連鎖門市及電子商店銷售，已停止出售。發言人呼籲市民如購入受影響產品，應停止食用。業界如持有有關產品，亦應立即停止使用或出售。中心會就事件通知業界，並會繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。

市民可於辦公時間致電其熱線2343 3331，查詢上述產品的回收事宜。

《香港01》於La Maison du Chocolat Hong Kong官網所見，該款朱古力產品售價為720元，網頁顯示其現正缺貨。

需回收及停止食用的朱古力糖果產品資料

產品名稱：糖果拉炮倒數日曆

品牌：La Maison du Chocolat

來源地：法國

獨家進口商：La Maison du Chocolat Hong Kong

包裝：每盒185克

批次：J29X

此日期前最佳：2020年12月31日

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