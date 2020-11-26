La Maison du Chocolat倒數日曆含可致癌物質　食安中心籲勿食用

食物環境衞生署食物安全中心今（26日）呼籲，市民勿食用法國進口、La Maison du Chocolat品牌的「糖果拉炮倒數日曆」 ，因為有關產品使用的芝麻被驗出含有可能致癌的環氧乙烷。

食安中心表示，其獨家進口商正主動進行回收，業界如持有受影響產品，應立即停止使用或出售。