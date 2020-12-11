鍾翰林涉毀壞五星旗及非法集結　官指不可能不知是國旗　裁兩罪成

前「學生動源」召集人鍾翰林，去年5月就《逃犯條例》修訂案到立法會示威區抗議，期間與親中團體「保衛香港運動」成員口角，被指毀壞對方的一支五星旗。他事後被控侮辱國旗罪及非法集結兩罪，早前受審。裁判官黃雅茵今（11日）在東區裁判法院裁決時指鍾不可能不知那是國旗，裁定他兩罪均罪成，並把案押後至本月29日判刑，以待索取多份報告量判。鍾還柙候判，被押走前道：「香港人撐住！」

被告鍾翰林（學生，19 歲）被控一項侮辱國旗及一項非法集結罪。控罪指，他2019年5月14日在立法會綜合大樓指定示威區內，無合法辯解而公開及故意玷污或侮辱國旗，以及參與非法集結。

被告鍾翰林被指毀壞一支五星旗被控侮辱國旗罪。(資料圖片)

鍾稱有人把由紅布包裹的棍傳予他

鍾翰林早前自辯稱，當日一名女子遭人搶背囊，鍾上前質問期間，有人揮動該由紅布包裹的棍，混亂間該棍不知何故變得屈曲，及後有人把布連著斷棍傳給他。鍾表示，現場有人大叫「打人」，認為旗桿會造成危險，出於安全才會取走。他不想被指偷竊，故退到人群後並拋走該棍。

強調不知那是五星旗

鍾稱曾有人揮動不同顏色的旗幟，強調當時不知那是五星旗，否認扔走該旗幟是為了洩憤，錄影亦可見他拋走旗桿後便無再理會。而整個過程中，並無保安或警方要求他們離開，鍾不知道身處的通道並非指定示威區。

官認為被告不可能不知是國旗

裁判官黃雅茵裁決時指，當時旗上的五顆黃星是展開的，被告不可能不知它是國旗。法庭拒絕信納被告是為了防止對方陣營持棍攻擊他人而取走國旗，認為他拿走及拋高旗幟屬玷污國旗；此外，被告之後又作出擾亂秩序行為，遂裁定兩罪罪成。

案件編號：ESCC2544/2019

鍾翰林亦涉另一案件。(詳見下圖)