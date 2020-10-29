鍾翰林涉違國安法｜管理專頁涉發帖文推港獨　網頁連結戶口曾收款

鍾翰林因涉違反《港區國安法》，遭警方國家安全處落案起訴分裂國家、串謀發布煽動性刊物及洗黑錢等4罪，今（29日）於西九龍法院提堂。據悉，控方依據鍾涉及學生動源香港及美國分部，以及創制獨立黨在Facebook專頁上發布的內容提控，指帖文表明推廣港獨及帶有煽動語句，又指鍾有份任該些專頁的管理員，並且有份發布相關內容，該些專頁亦附有眾籌帳號，指鍾曾處理兩個相關戶口內合共69萬多元。

被告鍾翰林（19歲），他是學生動源的前召集人，該組織已在今年6月底宣布解散。鍾被控一項分裂國家罪、一項串謀發布煽動性刊物罪，及兩項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪。其中「分裂國家罪」以《港區國安法》第20條提控，其餘控罪則引《刑事罪行條例》起訴。

鍾翰林今早由警車押送至法庭時，有大批傳媒到庭採訪。(梁鵬威攝)

專頁上9篇涉煽動帖文8篇由鍾張貼

據了解，控方案情指學生動源於2016年4月設立Facebook專頁，並註明「建立擁有獨立主權的香港共和國」、「喚醒香港民族獨立意志」等綱領。鍾於2018年初發佈Paypal連結呼籲募捐。至今年7月29日，該專頁設有數名管理員及編輯，鍾有份擔任管理員。

控方指，該專頁於2018年11月至今年6月期間發布的帖文帶有煽動字句，相關帖文共有9篇，其中8篇由鍾張貼，因而認為張涉觸犯串謀發布煽動性刊物罪。

鍾翰林所涉指控及被捕情況。(詳見下圖)

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指鍾開設美國分部FB專頁

至於分裂國家罪，則另再涉及學生動源美國分部以及創制獨立黨的Facebook專頁。控方案情指，鍾今年6月尾在學生動源專頁宣布解散香港分部，但表示會成立海外分部推動香港獨立。翌月，鍾開設學生動源的美國分部專頁，將載有「Hong Kong Independence National Self Determination 」字眼的圖像設為專頁的頭像圖片。

該黨頁面上發出獨立宣言

鍾又把名為「HK Yoshi」 的Facebook帳戶加為美國分部專頁的管理員。該帳戶今年7月發表多個帖文，當中表明會與創制獨立黨一同推廣港獨。該用戶及後成為創制獨立黨專頁的管理員，並在該黨頁面上發出獨立宣言。上述帖文均載有義工登記表格及Paypal匯款連結，而表格列明義工須聲明全力支持港獨。

鍾被捕後網頁繼續有新帖文

同月29日，警方就港獨事宜拘捕鍾。控方指，鍾獲警署保釋後，學生動源香港分部以及另一新設立的美國分部專頁繼續發帖，稱海外分部成員會繼續推行港獨；相關帖文提及「香港獨立才是香港民族重奪民主自決權的唯一出路」、美國分部就港獨事宜向美國國會議員致公開信及發起白宮聯署。控方認為，該些帖文呼應鍾早前於6月30日在香港分部專頁發布的內容。

專頁連結戶口曾收款近70萬

此外，鍾的銀行戶口被指與專頁帖文中的Paypal連結有關。控方案情指，該Paypal 戶口及銀行戶口在控罪相關時段，分別收到約13萬元及約56萬的款項；鍾當時為職訓局全職學生，其戶口狀況與其財務狀況及學生身份不相稱。

案件押後至明年1月7日再訊，鍾申請保釋但被拒。

案件編號：WKCC3728/2020