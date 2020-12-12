黎智英涉違國安法｜黎被指多番作抵制言論　期後多名官員被制裁

壹傳媒集團創辦人黎智英，被控方以《港區國安法》中的「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪起訴，據悉，控方對黎的指控，包括引黎在Twitter帳戶的帖文、他在《蘋果日報》所撰寫的文章、及主持的直播對談節目等，涉嫌曾呼籲外國抵制香港，及制裁香港的官員，即使今年7月《港區國安法》實施後，其行為仍未有停止，黎在接受外媒訪問時，疑仍作出相關言行。而美國今年7月亦通過了《香港自治法》，之後美國提出多項相關抵制措施，包括制裁多名中港官員被。

指黎以多個方式要求外國抵制中港

據悉，控方指控黎智英曾以多個方式，多番要求外國抵制中國和香港，包括在《蘋果日報》的撰文、直播對談「Live chat with Jimmy Lai」、Twitter帖文和接受外國媒體訪問。

黎智英今早由囚車押送到法院的情況。(詳看下圖)

+ 8 + 8 + 8

指黎在Twitter追蹤人士包括蓬佩奧

控方又指，黎於本年5月開設Twitter戶口，黎所追蹤的53人中，包括美國國務卿蓬佩奧、英國保守黨人權委員會副主席Benedict Rogers和蔡英文等，控方的指控中，未有列明蔡英文的身份。而追蹤黎帳戶的人士更高逾12萬人，當中包括王丹和吾爾開希等。

黎在國安法前已要求美國作出制裁

指控稱，黎智英於《港區國安法》實施前，已要求外國制裁中國和香港。如他於2019年7月會見蓬佩奧，根據報道，黎在會面時稱：「可以制裁現時有份鎮壓和打擊今次運動的香港和大陸領袖」。

此外，《蘋果日報》於本年4月刊登一篇由黎撰寫、標題為「專橫暴攻打壓 我們氣魄不減」的文章，內文提及「各國尤其美國向中國責難及局部制裁，迫使中共不敢太明目張膽，暫時克制對香港的迫害」。

黎智英twitter帳戶中所追蹤的部份人士。(詳看下圖)

+ 5 + 5 + 5

國安法後在直播節目續相關言行

至今年7月《港區國安法》實施後，黎仍未停止相關行為。如他於本年7月在Twitter戶口，要求美國向香港青年提供庇護。他在8月的「Live chat with Jimmy Lai」中，黎提及因美國對中國的晶片實行禁運，為中國經濟帶來麻煩。

接受外媒訪問呼籲顧及人權議題

此外，他亦在《港區國安法》實施前後，接受多個外國媒體訪問時，該些媒體包括Bloomberg(彭博)、BBC news 中文和Fox(霍士)等。他在接受Fox的訪問中，更要求拜登日後和中國談判時，會顧及人權議題。

美確對港實施多種制裁措施

控方指在涉案時段，美國亦對中港採取多項措拖，包括通過《香港自治法》、制裁多名中港官員、以及要求香港出口至美國的貨品，需標明來源地是「中國」等。

控方指，直至黎智英於本月初因欺詐案被還柙，其Twitter才沒有新的帖文或更新，亦沒有其他訪問。

案件編號：WKCC4341/2020